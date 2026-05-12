MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Les contrats à terme de Wall Street reculent alors que l'engouement pour l'IA s'essouffle ; les chiffres de l'inflation au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,06%, S&P 500 -0,38%, Nasdaq -0,82%

* Venture Global en hausse après avoir relevé ses prévisions

* L'inflation à la consommation aux États-Unis devrait avoir encore augmenté en avril

(Mise à jour des cours) par Ragini Mathur et Utkarsh Hathi

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement reculé mardi, alors que la reprise des valeurs du secteur des semi-conducteurs s'essoufflait et que les espoirs d'une résolution rapide du conflit au Moyen-Orient s'amenuisaient, tandis que les investisseurs attendaient un rapport clé sur l'inflation. Le président Donald Trump a déclaré qu'un cessez-le-feu avec l'Iran était “sous perfusion ” après que Téhéran eut rejeté une proposition américaine visant à mettre fin au conflit, ce qui a maintenu les prix du pétrole à un niveau élevé alors que la voie maritime stratégique du détroit d'Ormuz restait fermée. Les contrats à terme sur le brut LCOc1 CLc1 ont grimpé de près de 3%. Bien qu’une saison des résultats solides ait contribué à soutenir le moral des marchés, l’absence de progrès dans les négociations entre Washington et Téhéran reste une source de préoccupation pour les observateurs, car la flambée des prix du pétrole alimente les craintes d’une hausse de l’inflation. Un rapport sur l'inflation à la consommation , attendu à 8h30 (heure de l'Est), devrait être examiné de près à la recherche de signes de pressions plus généralisées sur les prix. L'indice des prix à la consommation devrait avoir augmenté de 0,6% le mois dernier, après un bond de 0,9% en mars, selon une enquête de Reuters auprès d'économistes.

“Les risques penchent vers une hausse des prix plus forte que prévu, et même si les chiffres globaux ne devraient pas faire bouger les lignes, un chiffre de base supérieur aux prévisions pourrait au moins freiner temporairement l'optimisme des marchés”, a déclaré Derren Nathan, responsable de la recherche actions chez Hargreaves Lansdown. Les marchés n'anticipent plus d'assouplissement monétaire en 2026 après une réévaluation rapide ces dernières semaines. Avant la guerre, les traders s'attendaient à deux baisses de taux, selon l'outil FedWatch du CME Group, et avaient brièvement intégré la possibilité d'une hausse des taux environ un mois après le début du conflit. Les données sur les prix à la production et les ventes au détail sont également attendues cette semaine, les investisseurs se tournant vers les indicateurs macroéconomiques alors que la saison des résultats du premier trimestre touche à sa fin.

À 7 h 10 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 reculaient de 29 points, soit 0,06%, et les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 reculaient de 28,5 points, soit 0,38%. Les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 reculaient de 242 points, soit 0,82%. Les trois principaux indices boursiers américains ont progressé lundi, le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC atteignant de nouveaux records de clôture, soutenus par un optimisme persistant autour de l'intelligence artificielle et de la bonne santé des entreprises américaines.

Cet élan lié à l'IA s'est toutefois essoufflé mardi, la plupart des valeurs du secteur des semi-conducteurs s'échangeant en baisse avant l'ouverture. L'action Intel INTC.O a reculé de 3,9% en pré-ouverture après avoir grimpé de plus de 17% lors des deux séances précédentes . Parmi les autres titres en mouvement, Hims & Hers Health

HIMS.N a chuté de 15% après que la société de télésanté ait manqué les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre et affiché une perte inattendue. GameStop GME.N a reculé de 4% après que la place de marché en ligne eBay EBAY.O a rejeté l'offre publique d'achat de 56 milliards de dollars du distributeur de jeux vidéo. eBay a perdu 0,6%.

Venture Global VG.N a progressé de 8,5% après que l'exportateur de GNL a relevé ses prévisions de bénéfice annuel ajusté.