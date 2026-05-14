MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des niveaux records, portés par la forte hausse de Nvidia qui a stimulé les gains du secteur technologique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices en hausse: Dow Jones +0,99 %, S&P 500 +0,96 %, Nasdaq +1,1 %

* Nvidia en hausse après l'annonce de l'autorisation par les États-Unis de la vente de puces à la Chine

* Cisco bondit à un niveau record après avoir relevé ses prévisions

(Mise à jour avec les niveaux de l'après-midi) par Ragini Mathur et Utkarsh Hathi

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint de nouveaux records intrajournaliers jeudi, portés par la hausse de Nvidia et un nouveau rebond des valeurs technologiques, alors que les investisseurs évaluaient les dernières données économiques et un sommet américano-chinois aux enjeux majeurs.

Nvidia NVDA.O a progressé de 3,9 %, portant la capitalisation boursière du fabricant de puces à environ 5 700 milliards de dollars , après que Reuters a rapporté, citant des sources, que les États-Unis avaient autorisé l' e une dizaine d'entreprises chinoises à acheter sa deuxième puce d'IA la plus puissante, la H200.

Ces hausses ont alimenté une remontée des valeurs technologiques, en particulier des fabricants de puces, qui a duré plusieurs semaines et a contribué à propulser Wall Street vers de nouveaux records, malgré les inquiétudes persistantes liées au conflit au Moyen-Orient .

«Nvidia a clairement été l'un des grands bénéficiaires, tant de l'annonce concernant la Chine que du thème plus large de l'intelligence artificielle », a déclaré Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Northlight Asset Management.

«Le thème et la tendance sous-jacents de l'IA sont bien réels — nous pensons simplement que les investisseurs anticipent peut-être un peu trop l'avenir. »

Par ailleurs, l’ CSCO.O e de Cisco a bondi de 14,4 % pour atteindre un plus haut historique après que le géant des réseaux technologiques a annoncé qu’il allait supprimer près de 4 000 emplois dans le cadre d’une restructuration et a relevé ses prévisions de chiffre d’affaires annuel suite à une forte augmentation des commandes des hyperscalers.

Les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté de 0,5 % en avril, conformément aux estimations, mais une partie de cette hausse est probablement due à une inflation plus élevée, la guerre avec l’Iran ayant fait grimper les prix des produits énergétiques et d’autres matières premières.

Par ailleurs, le nombre d'Américains ayant déposé une demande d'allocations chômage a légèrement augmenté la semaine dernière, ce qui témoigne d'un marché du travail stable.

À 12 h 08 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 492,38 points, soit 0,99 %, à 50 185,58, l'indice S&P 500 .SPX gagnait 71,35 points, soit 0,96 %, à 7 515,60 et l'indice Nasdaq Composite .IXIC gagnait 294,47 points, soit 1,12 %, à 26 696,82.

Le Dow Jones oscillait près de son plus haut historique.

Sept des onze principaux secteurs du S&P 500 étaient enterritoire positif, l' .SPLRCT e technologique menant la danse avec une hausse de 2,1%.

Les actions du secteur des logiciels, qui ont connu des difficultés cette année, ont également progressé. L'indice S&P 500 des logiciels .SPLRCIS a gagné 1,4 %, même s'il reste en baisse de 16,3 % depuis le début de l'année.

Le secteur financier .SPSY a gagné 0,7 %, les gestionnaires d'actifsprogressant également. Apollo Global

APO.N , Blackstone BX.N et Ares Management ARES.N ont progressé de 3,3 % à 4 %.

Les investisseurs suivaient également le sommet américano-chinois , au cours duquel le président chinois Xi Jinping a déclaré au président Donald Trump, au début de deux jours de pourparlers, que les négociations commerciales progressaient. Xi a toutefois averti que les tensions autour de Taïwan pourraient mettre les relations sur une pente dangereuse et même risquer de déboucher sur un conflit.

La visite de Trump intervient alors que les marchés restent focalisés sur la guerre avec l'Iran. Un responsable de la Maison Blanche a déclaré que les dirigeants des deux plus grandes économies mondiales s'étaient mis d'accord sur le fait que le détroit d'Ormuz devait rester ouvert et que l'Iran ne devait jamais se doter d'armes nucléaires.

Les chiffres plus élevés de cette semaine concernant l' des prix à la consommation et les prix à la production ont renforcé les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendra une politique monétaire restrictive plus longtemps.

Les titres en hausse ont été 2,43 fois plus nombreux que ceux en baisse à la Bourse de New York (NYSE) et 1,85 fois plus nombreux au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 25 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 8 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 87 nouveaux plus hauts et 104 nouveaux plus bas.