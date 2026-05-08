MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des niveaux records, portés par l'intelligence artificielle et l'optimisme concernant les résultats financiers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La croissance de l'emploi aux États-Unis dépasse les prévisions en avril

* Cloudflare s'effondre après des prévisions décevantes pour le deuxième trimestre

* S&P 500 +0,83 %, Nasdaq +1,54 %, Dow +0,04 %

(Mise à jour avec les échanges de l'après-midi) par Noel Randewich

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des niveaux records vendredi, portés par les hausses de Nvidia, Sandisk et d'autres titres liés à l'IA, tandis qu'un rapport sur l'emploi meilleur que prévu a mis en évidence la résilience du marché du travail.

Nvidia NVDA.O a grimpé de 1,8 %, tandis que les fabricants de mémoire et de stockage Micron Technology MU.O et Sandisk SNDK.O ont tous deux bondi d'environ 12 %, portés par la forte demande liée au développement rapide des centres de données d'IA. Toutefois, malgré la remontée du secteur technologique, la plupart des secteurs du S&P 500 ont terminé la journée en baisse.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a bondi de près de 5 %, portant son gain depuis le début du deuxième trimestre à 54 %.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des niveaux records cette semaine, les investisseurs se concentrant sur les solides résultats financiers des entreprises américaines, mettant de côté les craintes que les prix élevés du pétrole liés au conflit au Moyen-Orient n'alimentent l'inflation.

Les bénéfices du S&P 500 au premier trimestre devraient progresser de près de 29 % en glissement annuel, cette croissance étant en grande partie alimentée par les poids lourds de Wall Street liés à l'IA, selon LSEG I/B/E/S.

« C'est une économie qui semble difficile à mettre à mal », a déclaré Rob Williams, stratège en chef des investissements chez Sage Advisory Services à Austin, au Texas. « C'est une question de productivité, de dépenses, d'effet de richesse des consommateurs et de bénéfices. »

Les données ont montré que l'emploi aux États-Unis a augmenté plus que prévu en avril et que le taux de chômage s'est maintenu à 4,3 %, renforçant ainsi les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendrait ses taux d'intérêt inchangés pendant un certain temps.

Les traders s'attendent à ce que la banque centrale maintienne ses taux d'intérêt dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 % jusqu'à la fin de l'année.

Le S&P 500 a progressé de 0,83 % à 7 397,72 points. Le Nasdaq a gagné 1,54 % à 26 202,53 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,04 % à 49 618,14 points.

L'indice technologique S&P 500 .SPLRCT a bondi de 2,5 %. Pourtant, alors même que le marché dans son ensemble progressait, six des onze indices sectoriels du S&P 500 ont reculé. Le secteur de la santé .SPXHC a perdu 0,7 %, en tête des baisses, suivi par le secteur financier .SPSY , en recul de 0,49 %.

Le S&P 500 et le Nasdaq étaient en passe d'enregistrer une sixième semaine consécutive de hausse, ce qui constituerait la plus longue série de gains depuis octobre 2024. Le Dow Jones s'apprêtait à connaître une deuxième semaine consécutive de hausse.

L'optimisme lié aux résultats a aidé les investisseurs à faire abstraction des nouvelles attaques entre les forces américaines et iraniennes dans le Golfe.

Le Brent LCOc1 a dépassé les 100 dollars le baril, les espoirs d'une résolution rapide du conflit au Moyen-Orient et d'une réouverture progressive du détroit d'Ormuz, une voie de transit clé pour le pétrole et le gaz naturel liquéfié, s'étant estompés.

Les États-Unis ont déclaré qu'ils attendaient une réponse de Téhéran à leur dernière proposition plus tard dans la journée de vendredi.

Sur les 440 entreprises du S&P 500 qui ont publié leurs résultats du premier trimestre à ce jour, 83 % ont dépassé les estimations de bénéfices des analystes, selon LSEG. Ce chiffre est à comparer à une moyenne à long terme d'environ 67 %.

Cependant, certains résultats ont déçu.

Cloudflare NET.N a plongé de 23 % après que la société de services cloud a annoncé qu'elle allait réduire ses effectifs d'environ 20 % et prévu un chiffre d'affaires au deuxième trimestre légèrement inférieur aux attentes de Wall Street.

Trade Desk TTD.O a chuté de 5,7 % après que la société de technologie publicitaire a prévu un chiffre d'affaires au deuxième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street.

CoreWeave CRWV.O a chuté de 12 % après que la société de technologie d'infrastructure cloud a relevé la fourchette basse de ses prévisions de dépenses d'investissement annuelles, invoquant une hausse des coûts des composants.

La plateforme de voyage en ligne Expedia EXPE.O a reculé de 6,5 % après avoir signalé que le conflit au Moyen-Orient pesait sur la demande.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que ceux en hausse au sein du S&P 500 .AD.SPX , dans un rapport de 1,1 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 28 nouveaux plus hauts et 23 nouveaux plus bas; le Nasdaq a enregistré 122 nouveaux plus hauts et 103 nouveaux plus bas.