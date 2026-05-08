MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des niveaux records grâce à la reprise du secteur technologique et à la publication de chiffres de l'emploi encourageants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices en hausse: Dow Jones +0,05 %, S&P 500 +0,74 %, Nasdaq +1,32 %

* La croissance de l'emploi aux États-Unis dépasse les attentes en avril

* Cloudflare s'effondre après des prévisions décevantes pour le deuxième trimestre

(Le point sur les échanges de l'après-midi) par Sruthi Shankar et Utkarsh Hathi

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteintde nouveaux sommets vendredi , portés par les gains de Nvidia et d'autres valeurs technologiques, tandis qu'un rapport sur l'emploi meilleur que prévu a apaisé les inquiétudes concernant la situation du marché du travail.

Les géants technologiques Nvidia NVDA.O et Apple AAPL.O ont progressé respectivement de 2,3 % et 1,8 %,tandis que l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX s'est remis de ses pertes de jeudi pour atteindre un nouveau plus haut, porté par les anticipations d'une forte demande en infrastructures d'IA.

Les données ont montré que l'emploi aux États-Unis, selon l' , avait augmenté plus que prévu en avril et que le taux de chômage était resté stable à 4,3 % , ce qui témoigne de la résilience du marché du travail et renforce les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendrait ses taux d'intérêt inchangés pendant un certain temps.

« Il est encourageant de constater que les embauches se sont généralisées à tous les secteurs, ce qui témoigne d'un élargissement du marché du travail », a déclaré Angelo Kourkafas, stratège senior chez Edward Jones.

« La Fed maintiendra fermement ses taux inchangés, car l'attention se portera désormais sur les pressions inflationnistes liées à l'énergie dans les mois à venir. »

Les traders ont continué de parier que la banque centrale maintiendrait ses taux d'intérêt dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 % jusqu'à la fin de l'année.

À 11 h 44, l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 24,36 points, soit 0,05 %, à 49 621,33, le S&P 500

.SPX gagnait 53,99 points, soit 0,74 %, à 7 391,10, et le Nasdaq Composite .IXIC progressait de 340,22 points, soit 1,32 %, à 26 144,57.

Le S&P 500 et le Nasdaq étaient en passe d'enregistrer une sixième semaine consécutive de hausse, ce qui pourrait constituer la plus longue série de gains de ce type depuis octobre 2024. Le Dow Jones s'apprêtait à connaître une deuxième semaine consécutive dehausse.

Cet optimisme général a aidé les investisseurs à faire abstraction des nouvelles attaques entre les forces américaines et iraniennes dans le Golfe.

Le Brent < LCoc1>a dépassé les 100 dollars le baril, les espoirs d'une résolution rapide du conflit au Moyen-Orient etd'une réouvertureprogressive du détroit d'Ormuz, une voie de transit clé pour le pétrole et le gaz naturel liquéfié, s'estompant.

Les États-Unis ont déclaré qu'ils attendaient une réponse de Téhéran à leur dernière proposition plus tard dans la journée de vendredi.

DES RÉSULTATS SOLIDES

Malgré les craintes que les prix du pétrole n'alimentent l'inflation, le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des niveaux records, soutenus par une saison des résultats solides, des signes de résilience de l'économie et l'optimisme autourde l'intelligence artificielle.

« Il y a un énorme mouvement de fond à l'œuvre dans le secteur technologique, et plus particulièrement dans celui des microprocesseurs », a déclaré Charlie Ripley, stratège en chef des investissements chez Allianz Investment Management.

« Bien qu’il y ait une certaine concentration, cela reflète ce qui se passe dans l’économie réelle avec le développement et l’expansion de l’IA. »

Sur les 440 entreprises du S&P 500 qui ont publié leurs résultats du premier trimestre à ce jour, 83 % ont dépassé les estimations de bénéfices des analystes, selon les données compilées par LSEG. Ce chiffre est à comparer à une moyenne à long terme d'environ 67 %.

Cependant, certains résultats ont déçu ce jour-là.

L'action Cloudflare NET.N a plongé de 24,4 % après que la société de services cloud a annoncé qu'elle allait réduire ses effectifs d'environ 20 % et prévu un chiffre d'affaires au deuxième trimestre légèrement inférieur aux attentes de Wall Street.

Trade Desk TTD.O a chuté de 6,2 % après que la société de technologie publicitaire a prévu un chiffre d'affaires au deuxième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street.

CoreWeave CRWV.O a chuté de 13 % après que la société de technologie d'infrastructure cloud a relevé la fourchette basse de ses prévisions de dépenses d'investissement annuelles, invoquant une hausse des coûts des composants.

La plateforme de voyage en ligne Expedia EXPE.O a reculé de 6,8 % après avoir signalé que le conflit au Moyen-Orient pesait sur la demande.

Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 1,67 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,17 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 25 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 19 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 100 nouveaux plus hauts et 90 nouveaux plus bas.