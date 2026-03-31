Marchés au 1er trimestre : un début mouvementé

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* La guerre en Iran a fait grimper en flèche les prix du pétrole et du gaz

* Le pic d'inflation à venir a ébranlé les marchés obligataires et boursiers

* La hausse record de l'or a soudainement fondu, le dollar en a profité

* La monnaie égyptienne s'est effondrée, les obligations vénézuéliennes se sont envolées

(Il s'agit d'une mise à jour de l'article du 27 mars pour montrer les mouvements finaux du marché au premier trimestre) par Marc Jones

Le début de l'année a laissé les investisseurs avec un sérieux coup de fouet: l'éclatement de la guerre en Iran a déclenché une hausse record des prix du pétrole, des pertes importantes sur les marchés obligataires et un effondrement de près de 10 000 milliards de dollars pour les actions mondiales.

Ces mouvements démesurés ont été à la merci de la géopolitique, depuis les interventions des États-Unis au Venezuela et au Groenland en janvier, jusqu'à la guerre contre l'Iran qui inflige maintenant un choc brutal à l'économie mondiale.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent LCOc1 ont augmenté de près de 90 %. Il s'agit de la plus forte hausse jamais enregistrée au cours d'un premier trimestre et de la deuxième plus forte hausse trimestrielle de tous les temps. Les prix du gaz en Europe ont presque doublé et les taux d'intérêt mondiaux sont soudainement orientés à la hausse plutôt qu'à la baisse.

Cette combinaison a fait vaciller les géants de la technologie, conquérants mais gourmands en énergie, , a fait capoter la reprise des marchés émergents au moment où elle commençait à s'amorcer et même l'or, valeur refuge, le franc suisse ou les obligations triple A ne sont pas venus à la rescousse.

"Dire que la situation a été difficile est un euphémisme", a déclaré Robert Dishner, responsable des opérations de Neuberger Berman à Londres, qui estime que l'impact sur le marché obligataire a été plus dramatique qu'à l'époque où le COVID s'assouplissait et où la Russie venait d'envahir l'Ukraine.

"En 2022, nous savions dans quelle direction les taux d'intérêt (évolueraient), mais nous ne connaissions pas le rythme", a déclaré M. Dishner. "Mais en 2026, la direction a été complètement inversée, c'est donc un changement beaucoup plus significatif."

Il n'est donc pas surprenant que les hausses de 70 à 100 points de base des rendements des obligations italiennes et britanniques à deux ans, sensibles aux taux, semblent tout aussi extrêmes qu'à l'époque. GB2YT=RR IT2YT=RR .

Les rendements de référence des obligations américaines à deux ans ont également augmenté de plus de 40 points de base, et ceux des obligations japonaises viennent d'atteindre leur niveau le plus élevé depuis 30 ans, dans un contexte de nervosité croissante à l'égard de la "stagflation" mondiale - lorsque les économies stagnent mais que l'inflation reste élevée. US2YT=RR DE2YT=RR JP2YT=RR .

UN DÉBUT MOUVEMENTÉ

Cette année n'a pas seulement été marquée par l'Iran et le prix du pétrole.

Les choses ont démarré sur les chapeaux de roue, avec la capture par les États-Unis de Nicolas Maduro, président du Venezuela , puis les demandes de Donald Trump de prendre le contrôle du Groenland - un territoire semi-autonome du Danemark, allié de l'Otan - et de frapper de droits de douane quiconque se mettrait en travers de son chemin.

En janvier, le prix de l'or a connu sa plus forte hausse mensuelle depuis la fin de la crise financière mondiale, tandis que les obligations vénézuéliennes - que Caracas n'a pas payées depuis près de neuf ans - ont grimpé de près de 50 % depuis l'arrivée de M. Maduro, ce qui en fait les obligations les plus performantes au monde.

Chacun des "Sept Magnifiques" a sous-performé l'indice de référence des actions mondiales .MIWD00000PUS . Les actions sud-coréennes .KS11I ont grimpé de 50 % avant d'en céder la moitié , les actions du secteur de la défense .dMIWO0AD00PUS n'ont pas progressé malgré la guerre, tandis que le marché du crédit privé de 2 000 milliards de dollars émet de nouveau des bafouillages, même dans les fonds les plus importants tels que BlackRock , et Blackstone .

BON COMME DE L'OR?

L'or XAU= est en baisse de plus de 13 % en mars, en passe de connaître son pire mois depuis octobre 2008. Pour être honnête, il avait doublé depuis le début de l'année dernière, mais au cours d'un mois qui a vu le plus grave conflit au Moyen-Orient et le plus grand choc énergétique mondial depuis des décennies, "c'est un peu une surprise", a déclaré Gilles Moec, économiste en chef d'AXA.

Si l'attrait de l'or en tant que valeur refuge a été compromis, le dollar et les bons du Trésor américain n'ont guère brillé non plus.

Le dollar .DXY a augmenté de près de 3 % ce mois-ci , mais après une chute de 9 % l'année dernière. Plusieurs grandes banques centrales sont susceptibles de relever leurs taux d'intérêt davantage que la Réserve fédérale si la guerre se poursuit, de sorte que la monnaie américaine ne bénéficie d'aucun soutien de la part des différentiels de taux attendus.

Par ailleurs, le franc suisse et le yen japonais - deux monnaies qui se targuent traditionnellement d'avoir des comptes courants excédentaires et une faible inflation - sont affectés par des problèmes intérieurs. Et tous les pays en difficulté qui importent beaucoup de pétrole ou de gaz ont été malmenés.

L'Égypte, gros importateur d'énergie qui consacre également 60 % de ses revenus au paiement des intérêts de sa dette, a vu sa monnaie EGP= s'effondrer de 12 % ce mois-ci, ce qui a alourdi la facture.

Le forint hongrois, le rand sud-africain, le baht thaïlandais et les pesosmexicain et philippin sont tous en baisse de 5 à 7 %, et bien que le bitcoin ait progressé avec le dollar en mars, la crypto-monnaie est toujours en baisse de près de 25 % sur l'année.

"On est passé d'une position défavorable au dollar à une position favorable au dollar", a déclaré Sahil Mahtani, directeur du Ninety One's Investment Institute, même s'il pense que la chute du dollar va se poursuivre.

Avec les guerres qui font rage, les pirouettes des banques centrales, les élections cruciales en Hongrie et en Grande-Bretagne et la finale du rachat de Warner Bros qui arrive bientôt, le deuxième trimestre ne semble pas près de se calmer.

M. Mahtani, de Ninety One, a déclaré que les investisseurs se demandaient si la crise actuelle pouvait même se transformer en un choc de type COVID, entraînant des bouleversements sociaux et politiques.

"Il s'agit d'une véritable bifurcation", a déclaré M. Mahtani. "Et si les changements de régime s'accélèrent comme nous l'avons vu, cela change vraiment la façon dont vous gérez les portefeuilles."