Marchés actions: Sienna IM appelle à la prudence en Europe

(AOF) - David Taïeb, directeur des investissements en actifs cotés chez Sienna Investment Managers, appelle les investisseurs à la prudence pour la zone euro au cours des prochains mois. Il invoque les difficultés conjoncturelles de la France et de l’Allemagne, conjuguées au climat d’incertitude politique dans les deux pays, alors que le marché américain et certains pays émergents garderont un potentiel d’appréciation certain.

En Allemagne, le modèle de croissance reposant sur l'importation d'énergie bon marché (gaz russe) et l'exportation vers les pays émergents, en particulier la Chine, est aujourd'hui "largement grippé", souligne le gérant. "Depuis 2022, les entreprises industrielles allemandes ont été contraintes de répertorier en partie la hausse de leurs coûts de production sur les prix de vente, érodant leur compétitivité".

La France souffre pour sa part "de l'instabilité politique et de l'incapacité des gouvernements successifs à contenir l'augmentation du déficit public".

"Si les politiques monétaires entre grandes Banques centrales restent globalement corrélées, l'écart entre les deux zones justifierait pourtant une politique monétaire plus agressive de la part de la BCE", ajoute David Taïeb. "Cet environnement difficile pour la zone euro" justifie également selon lui "une certaine prudence des investisseurs vis-à-vis des actions européennes au cours des prochains mois".