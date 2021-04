Marchés actions au plus haut : comment investissent les gérants flexibles ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Les espoirs de réouverture des économies permettent aux marchés d'atteindre des sommets. Les investisseurs restent dans l'attente d'une dernière et ultime, espérons-le, vague « covid » et restent concentrés sur le cycle de rattrapage.

Comment se comportent les marchés actions ?

Le mois de mars a été un nouveau mois de forte hausse.

Globalement, la plupart des indices actions finissent dans le vert, portés par le vent d'optimisme sur la reprise économique et sur la vaccination. Actions US et actions européennes sont au coude à coude mais les actions US l'emportent grâce à la vigueur du billet vert (les actions US montent de+7,22% versus +6,48%).

Concernant la zone des pays émergents, elle est encore impactée par la hausse des taux US et du dollar. Ainsi, les actions marchés émergents finissent le mois avec une hausse de "seulement" +1,6%. En parallèle, les actions chinoises cèdent du terrain (-6,7% sur le MSCI China).

Les titres « value » continuent de surperformer les titres croissance.



Dans cet environnement, qu'ont fait les gérants flexibles ?

Sur M&G Dynamic Allocation (M&G Investments), la gestion a augmenté l'exposition actions de 35% à 41% tout en mettant en place un short sur le 5 ans américain équivalent à -2 de duration. La sensibilité du fonds passe ainsi de 6 à 4.

Mouvement similaire sur Sanso Convictions (Sanso IS) qui passe de 35 à 40% en actions. Le gérant accueille positivement la stabilisation des marchés obligataires.

Sur Haas Epargne Patrimoine (Tailor AM), l'exposition actions a elle aussi été augmentée, passant de 32% à 35%. Par ailleurs, les cycliques de qualité ont été investies et la poche technologie abaissée en contrepartie.

Un des mouvements les plus forts est à mettre au crédit de Sycomore Next Generation (Sycomore AM) puisque l'exposition passe de 33% à 40% pour atteindre son plus haut historique. Ce renforcement se fait par l'investissement sur les valeurs décotées et les valeurs de croissance visible.

Sur Echiquier ARTY (La Financière de l'Echiquier), l'exposition est passée de 34,5% à 37,5% d'actions avec toujours un biais sur les valeurs de croissance (45% de la poche). Toujours à La Financière de l'Echiquier, sur Echiquier Allocation Flexible le mouvement a été inverse puisque le niveau d'exposition actions, passe de 57% à 54%, soit l'exact opposé du mois précédent. Le gérant reste constructif mais le fort optimisme des marchés le pousse à la prudence.

Abaissement également de l'exposition actions sur Carmignac Patrimoine (Carmignac Gestion) qui passe de 35% à 30%. Mais le mouvement le plus fort sur ce fonds concerne la sensibilité obligataire qui passe de +3 à -1,5 notamment via un short sur les taux US.

Sur les fonds long/short, après un mois encore une fois dynamique sur BDL Rempart Europe (BDL Capital Management), la gestion a réduit l'exposition nette qui passe de 77% à 70%. A l'inverse Sycomore Long/Short Opportunities (Sycomore AM) voit son exposition actions passer de 77 à 87%.

Certains fonds ont une exposition stable à l'instar de R-Co Valor (Rothschild & Co AM Europe) à 81% d'actions, mais en apparence seulement puisque la gestion a mis en place des couvertures optionnelles pour se prémunir d'une baisse du marché.