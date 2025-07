Marché: vers un léger repli en attendant une rafale de résultats information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 08:31









(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris est attendue en légère baisse lundi à l'ouverture avant une série de rendez-vous importants au cours des prochains jours, principalement sur le front des résultats d'entreprises, mais aussi du côté des banques centrales et des indicateurs économiques.



Autour de 8h00, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - qui a désormais basculé sur l'échéance août - recule de 18,5 points à 7816 points, dans le sillage du modeste repli essuyé la semaine dernière.



Après les banques et quelques ténors américains en hors d'oeuvre la semaine passée, la saison des résultats va connaître un véritable coup d'accélérateur dans les jours qui viennent, avec les trimestriels de pas moins de 112 sociétés cotées sur le S&P 500, dont cinq figurant sur le Dow Jones.



La semaine s'annonce tout aussi chargée en Europe, où paraîtront les comptes de plusieurs poids lourds de la trempe de BNP Paribas, Dassault Systèmes LHVM, Nestlé, Nokia, SAP, TotalEnergies ou encore Thales.



La semaine écoulée a été marquée par une 'pause' du marché parisien, qui a cédé 0,1% après avoir aligné deux semaines consécutives de progression et de nouveau sous-performé Wall Street, comme le reste des places européennes.



Le président américain a quelque peu déstabilisé les marchés en durcissant le ton sur les questions commerciales, notamment vis-à-vis de l'Europe, et en accentuant la pression sur Jerome Powell, le président de la Fed, auquel il reproche de ne pas baisser les taux suffisamment vite.



Rassurés par la bonne résistance de la consommation aux Etats-Unis et par de premières publications trimestrielles plutôt bien accueillies, les marchés d'actions américains ont, eux, réussi à inscrire de nouveaux plus hauts historiques la semaine passée.



Le S&P 500 s'est octroyé une progression hebdomadaire et le Nasdaq s'est adjugé autour de 1,5%, mais le Dow Jones restait en retrait avec un repli de 0,1%, toujours bien en-dessous de ses records absolus.



Avec la saison des résultats qui va commencer à battre son plein à partir de cette semaine, les investisseurs - dont l'humeur a jusqu'ici beaucoup varié au gré des déclarations du président américain sur le commerce - vont pouvoir éprouver les fondamentaux du marché au travers des comptes des sociétés.



Les choses sérieuses vont commencer dès ce mercredi avec les comptes trimestriels d'Alphabet et de Tesla dans le secteur des hautes technologies, qui devraient donner aux investisseurs des indices sur les chances de voir se prolonger la trajectoire haussière qui domine Outre-Atlantique.



Ceux d'Apple, Amazon, Meta et Microsoft suivront la semaine prochaine.



L'indice des 'Sept Magnifiques' a progressé de 4,9% cette année, une hausse inférieure à celle du S&P 500 qui affiche pour sa part un gain de l'ordre de 7% depuis le 1er janvier.



Une large partie de cette sous-performance provient des titres Apple (-15% en 2025) et Tesla (-18%), qui ont partiellement compensé les hausses de Nvidia, Microsoft et Alphabet.



Les espoirs reposant sur les 'Sept Magnifiques' demeurent cependant toujours aussi élevés puisque leurs résultats sont attendus par les analystes en hausse de 14,1% sur le deuxième trimestre, à comparer avec une hausse de 3,4% pour le reste du S&P, à en croire des données de FactSet.



L'agenda économique s'annonce un peu plus calme même si les PMI européens attendus jeudi permettront de savoir si la zone euro a continué d'afficher une croissance modérée en juillet.



Si l'accroissement des dépenses militaires en Europe et le soutien budgétaire en Allemagne devraient donner un élan à la croissance cette année, la conjoncture reste freinée par le conflit commercial avec les Etats-Unis, les difficultés persistantes dans l'industrie et l'incertitude pesant sur l'économie chinoise.



Les stratèges de Bank of America faisaient récemment remarquer que la valorisation de l'indice Europe STOXX 600 n'intégrait pas de mauvaises surprises potentielles au niveau de l'activité, ce qui les conduit à sous-pondérer les actions du Vieux Continent.



Au niveau des banques centrales, la BCE devrait maintenir jeudi sa politique monétaire inchangée dans un contexte de croissance meilleure que prévue et d'inflation maîtrisée.



'Avec une politique monétaire globalement neutre, une inflation de retour à l'objectif des 2 % et une croissance qui surprend à la hausse, il n'y a pas besoin d'agir dans l'immédiat', soulignent les équipes de J. Safra Sarasin.



Comme bon nombre d'observateurs, l'établissement suisse estime cependant que le renchérissement de l'euro et la mise en place de surtaxes douanières pourraient finir par forcer la main de la BCE cet automne.



'Si l'euro continue de s'apprécier, une baisse des taux en septembre deviendra plus probable, selon nous', prévient le spécialiste bâlois de la gestion de fortune.





