Marché: une petite consolidation attendue à l'ouverture information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait marquer une pause mardi matin après avoir établi hier un nouveau plus haut annuel grâce à la vigueur des valeurs liées à la défense et à la sécurité, sur fond de perspective d'une hausse des dépenses militaires en Europe.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison mars - recule de 47,5 points à 8165 points, laissant entrevoir un léger mouvement de recul à l'ouverture.



Avec le lancement du projet de défense européenne autonome, qui incite les intervenants de marché à acheter des actions du secteur de l'armement comme Thales, Airbus ou Safran, le CAC est revenu hier à moins de deux points de son zénith de séance de 8259,2 points atteint en mai dernier.



Les investisseurs font le pari que le renforcement des budgets militaires en Europe vont entraîner des ramifications positives sur l'ensemble de l'économie, puisque beaucoup d'innovations militaires comme Internet ont eu des retombées civiles importantes.



Sachant que l'Euro STOXX 50 et le DAX évoluent eux aussi à des plafonds, les places européennes continuent de creuser leur avance sur les indices américains.



Depuis le début de l'année, le CAC 40 a gagné 11,1%, surperformant le S&P 500, qui perd 0,6% pour l'instant en 2025, de près de 12 points de pourcentage.



En raison de l'entrée en vigueur effective des surtaxes douanières visant le Canada, le Mexique et la Chine, le Dow Jones a chuté de 1,5% hier, tandis que l'indice Nasdaq décrochait de plus de 2,6%.



Malgré la phase de doute actuellement traversée par Wall Street, il est fort probable que les investisseurs cherchent à faire en sorte que le CAC inscrive, moins d'un an après, un nouveau record.



Si jamais le marché parisien parvenait à dépasser des niveaux jamais atteints dans son histoire, cela serait considéré comme un signe suggérant que les investisseurs veulent prolonger encore le cycle de hausse à l'oeuvre depuis la fin 2024.



Au-delà des événements géopolitiques, la capacité du marché à atteindre de nouveaux pics va aussi dépendre d'éléments économiques, une dynamique là encore favorable au Vieux Continent.



'Le momentum est clairement du côté européen', souligne ainsi Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM, qui note que les bonnes nouvelles s'accumulent sur ce point.



'L'inflation continue de ralentir à 2,4% sur un an en zone euro tandis que le secteur manufacturier français se redresse fortement', rappelle l'analyste.



Seul bémol, l'appétit pour le risque qui profite aux actions européennes s'est traduit part un regain de tension sur le compartiment obligataire, où le rendement des Bunds allemands à 10 ans a dépassé hier le seuil de 2,5% pour la première depuis février 2021.



'Pour l'instant, ces tensions sur l'obligataire n'ont aucun impact sur les actions', tempère toutefois Christopher Dembik.



L'élan favorable des dernières semaines pourrait cependant être freiné par les rendez-vous importants qui se profilent au cours des prochaines jours, de la réunion de la BCE jeudi en passant par les très attendues statistiques de l'emploi américain, attendues vendredi.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.