Marché: une pause au lendemain d'un bond post-BCE

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé (+0,3% à Londres, -0,1% à Francfort, -0,4% à Paris) au lendemain d'une séance faste, marquée par un accueil chaleureux réservé aux conclusions de la BCE à l'issue de sa réunion de politique monétaire.



'Comme on pouvait s'y attendre, la BCE a relevé ses taux d'intérêt de 25 points de base supplémentaires et a indiqué que de nouvelles hausses étaient possibles, mais pas certaines', rappelle-t-on chez Capital Economics.



Autre nouvelle rassurante de la séance passée, la croissance du PIB des Etats-Unis pour le deuxième trimestre 2023 est ressortie à 2,4% en rythme annualisé, selon une toute première estimation, marquant donc une accélération surprise après 2% au trimestre précédent.



De ce côté-ci de l'Atlantique, on notera que la croissance économique de la France a nettement accéléré au deuxième trimestre, à +0,5% en rythme séquentiel, tandis que celle de l'Espagne a légèrement ralenti, à +0,4%, selon les instituts statistiques nationaux.



Autre donnée de la séance, l'indicateur du sentiment économique (ESI) a continué de baisser, tant dans l'ensemble de l'Union Européenne (-0,5 point à 93,6) que dans la seule zone euro (-0,8 point à 94,5), selon la Commission européenne.



Sur le front des publications de résultats du jour, sont saluées celles d'AstraZeneca et d'IAG (+4% chacun à Londres), ainsi que de BASF (+3% à Francfort), alors que celle d'Atos se trouve au contraire particulièrement sanctionnée (-23% à Paris).





