Marché: une pause après quatre séances de progression information fournie par Cercle Finance • 11/07/2025 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère baisse vendredi matin pour la dernière séance d'une semaine qui s'annonce néanmoins gagnante en dépit du récent durcissement de ton de Donald Trump sur les questions commerciales.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison juillet - recule de 13 points à 7893,5 points, laissant entrevoir une pause après quatre séances consécutives de hausse.



Le président américain a annoncé hier soir qu'il comptait imposer 35% de surtaxes douanières sur les produits importés du Canada à partir du 1er août, une mesure qui reflète l'orientation plus ferme qu'il semble vouloir donner à sa politique.



Un peu plus tôt dans la soirée, le milliardaire new-yorkais avait affirmé qu'il prévoyait également d'envoyer un courrier d'avertissement à l'Union européenne.



Ce revirement de la Maison Blanche, qui semblait jusqu'ici privilégier la piste de négociations, laisse redouter une nouvelle escalade sur le commerce, une préoccupation qui avait été mise de côté par les marchés dernièrement.



'Cette perspective pourrait se traduire par une remontée des coûts de production, de nouvelles pressions sur les bénéfices des entreprises et un retour des tensions inflationnistes susceptibles de faire dérailler le rally boursier', s'inquiète Linh Tran, analyste marchés chez XS.com.



Ces inquiétudes n'ont en tout cas pas empêché le marché parisien de poursuivre son mouvement haussier cette semaine, avec à la clé les franchissements consécutifs des seuils des 7800 puis des 7900 points.



Avec un gain hebdomadaire qui atteint à ce stade près de 2,7%, le CAC fait pour une fois jeu égal avec l'Euro STOXX 50 (+2,8% depuis lundi) et surperforme un S&P 500 globalement stable sur la semaine.



'Les investisseurs semblent avoir tourné la page des turbulences liées à Donald Trump pour se concentrer davantage sur les fondamentaux économiques, à commencer par la vigueur de la consommation américaine et la solidité du marché du travail', expliquent les équipes de Danske Bank.



Selon la banque danoise, les effets négatifs consécutifs aux surtaxes douanières mettront d'une part du temps à se faire sentir et pourront être absorbés par l'impact de la baisse du dollars.



'Résultat, nous nous attendons à ce que la dynamique macroéconomique continue de soutenir de belles performances boursières sur les trois à six prochains mois', indique Danske Bank.



Après une semaine calme sur le front des indicateurs économiques, l'agenda va s'intensifier la semaine prochaine avec la publication aux Etats-Unis des derniers chiffres de l'inflation et des ventes de détail.



Des statistiques inférieures aux attentes pourraient renforcer les anticipations d'une prochaine baisse des taux de la Fed, un scénario là encore favorable aux marchés d'actions.



La saison des résultats va par ailleurs être surveillée de près par les investisseurs afin de savoir si la récente remontée des places boursières est justifiée par la vigueur des bénéfices des entreprises.



Cette question, cruciale pour l'avenir des marchés, connaîtra un début de réponse dès mardi prochain avec les publications des grandes banques américaines Citigroup, JPMorgan et Wells Fargo.



Leurs homologues Bank of America et Goldman Sachs publieront leurs comptes le lendemain, avant que 3M, American Express ou encore Netflix en fassent de même au cours de la seconde partie de la semaine.





