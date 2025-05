Marché: une journée riche en indicateurs et résultats information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 08:35









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note hésitante jeudi, la prudence l'emportant à l'amorce d'une séance qui s'annonce chargée en indicateurs économiques et résultats d'entreprise.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison mai - recule de 33 points à 7805 points, annonçant des premiers échanges sans grand entrain.



Les investisseurs comptent sur la série de statistiques attendues cet après-midi aux Etats-Unis afin de maintenir la dynamique favorable qui s'est installée sur les marchés ces dernières semaines.



Rassurées par la récente accalmie sur le front du commerce, les Bourses mondiales ont désormais effacé l'intégralité des pertes qui avaient suivi le choc des annonces tarifaires du 'Liberation Day'.



A Wall Street, l'indice S&P 500 - référence des géants de fonds - est même repassé en territoire positif depuis le début de l'année. Le CAC affiche pour sa part un gain de 6% depuis le début de l'année, tandis que le DAX évolue à des niveaux records.



Les intervenants vont chercher dans les chiffres publiés aujourd'hui des indications selon laquelle l'activité économique résiste aux soubresauts commerciaux, un élément déjà à l'origine des bonnes performances des marchés dernièrement.



'Sur le plan conjoncturel, l'économie américaine est probablement à un point d'inflexion mais les données d'activité et d'emploi ne traduisent pas de rupture', souligne Axel Botte, directeur de la stratégie marchés chez Ostrum AM.



La statistique la plus importante de la journée sera celle des ventes au détail aux Etats-Unis, qui permettra de savoir si les annonces sur les droits de douane ont affecté la consommation des ménages.



Les chiffres des inscriptions au chômage donneront quant à eux un avant-goût de l'évolution du marché du travail.



Les prix à la production et l'indice Empire State de la Fed de New York pourraient aussi faire réagir les investisseurs, tout comme la production industrielle et l'indice de la Fed de Philadelphie.



Des indicateurs reflétant une résilience de l'économie américaine pourraient cependant refroidir l'enthousiasme autour des actions, de crainte que cela n'incite la Réserve fédérale à réduire ses taux dans un délai plus long.



Dans cet état d'esprit, l'intervention de Jerome Powell, le président de la Fed, à l'occasion de la conférence du centre de recherche Thomas Laubach de Washington sera également suivie de près.



En Europe également les indicateurs économiques et les résultats d'entreprise devraient venir dicter la tendance aujourd'hui.



Sont notamment attendus en fin de matinée l'estimation rapide préliminaire du PIB de la zone euro au premier trimestre, ainsi que les derniers chiffres de la production industrielle.



Si la saison des résultats arrive dorénavant à son terme, la séance doit être marquée par une dernière vague de publications d'entreprises européennes dont celles d'Allianz, Engie, Merck KGaA ou encore Siemens.



Outre-Atlantique, le géant américain de la grande distribution Walmart dévoilera par ailleurs ses comptes trimestriels à la mi-journée.



Si les signaux de désescalade dans la guerre commerciale constituent aujourd'hui un soutien aux actions, le risque pourrait désormais se déplacer vers les marchés des changes et des taux longs.



La récente dégringolade du dollar, qui a ramené le billet vert dans la zone de 1,20, pourrait notamment constituer un motif de préoccupation pour la Banque centrale européenne (BCE) en renchérissant les prix des biens et services des exportateurs européens, estiment les cambistes.



La pression haussière reprend par ailleurs sur les taux, avec un rendement des Treasuries qui évolue désormais bien au-dessus des 4,50%, ce qui le rapproche peu à peu de la zone à risque située entre 4,75% et 5%.





