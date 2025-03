Marché: un vent haussier continue de souffler information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait prolonger son mouvement de hausse jeudi matin, à quelques heures de l'annonce des décisions de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance mars - prend 99,5 points à 8285,5 points, signe avant-coureur d'une poursuite de la forte progression (+1,6%) signée la veille.



Le point culminant de la séance aura lieu à 14h15 avec le communiqué de la BCE, qui devrait déboucher sur une sixième baisse de taux depuis juin 2024, dans le but de soutenir une économie européenne en panne de croissance.



Sachant qu'un assouplissement d'un quart de point est largement intégré dans les cours, le marché attend surtout les commentaires que fera la présidente de l'institution, Christine Lagarde, lors de sa traditionnelle conférence de presse.



'L'enjeu du conseil des gouverneurs, lors de cette réunion, sera de clarifier sa position sur le degré de restriction de sa politique monétaire', explique François Rimeu, stratégiste chez Crédit Mutuel Asset Management.



Du côté des 'faucons', on estime en effet que la politique monétaire ne peut plus être qualifiée de 'restrictive', ce qui pourrait laisser entrevoir un ralentissement du rythme des baisses de taux à venir.



Christine Lagarde va donc devoir trouver les mots justes afin d'éviter toute surréaction sur les taux souverains, déjà mis à rude épreuve hier par la nouvelle stratégie du 'quoiqu'il en coûte' adoptée par l'Allemagne.



La politique du pays connaît en effet un regain de dynamisme inhabituel sous l'impulsion de son futur chancelier Friedrich Merz, qui est allé jusqu'à remettre en question le 'frein à l'endettement' inscrit dans la Constitution.



Avec la perspective d'une relance massive de l'économie par la dette, le rendement des Bunds allemands à dix ans s'est brusquement tendu à 2,80% hier, pour revenir à un plus haut depuis la fin 2023.



S'ils devront rester attentifs à l'évolution des rendements obligataires, les investisseurs vont aussi devoir digérer une salve de publications de résultats d'entreprises européennes.



La cote va être animée par de multiples publications de résultats, dont celles de Deutsche Post, Merck KGaA, Universal Music Group, Reckitt Benckiser, Solvay ou encore Zalando.



Dans l'attente de la BCE, l'euro confirme sa vigueur et franchit le seuil de 1,08 dollar, soutenu par la perspective de mesures de soutien à l'économie en Allemagne et d'un accroissement des dépenses militaires au niveau du continent.



La monnaie unique a désormais repris près de 6% face au dollar depuis le début de l'année.



A Wall Street, la Bourse de New York a rebondi mercredi soir dans le sillage de statistiques décevantes, qui sont venues conforter le scénario d'une baisse de taux de la Fed en juin.



Au coup de cloche final, le Dow Jones gagnait 1,1%, tout comme le S&P 500, tandis que le Nasdaq remontait de 1,5%.



Sur le front du pétrole, le baril de brut léger américain (WTI) amorce un rebond de 0,7% au-delà de 66,8 dollars après avoir lourdement chuté en réaction à l'annonce d'une forte augmentation des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière.



Le Brent de mer du Nord suit le même mouvement, avec un gain de 0,7% à 69,8 dollars.



L'or profite quant à lui de la faiblesse du dollar et revient, à 2.927,4 dollars l'once, non loin de ses récents plus hauts historiques.





