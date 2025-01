Marché: un risque de correction à surveiller, selon Goldman information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 17:06









(CercleFinance.com) - Après un cru 2024 particulièrement favorable pour les actions américaines, le risque d'une correction boursière s'est accru en ce début d'année 2025, prévient-on chez Goldman Sachs.



D'après les travaux des économistes la banque américaine, la probabilité d'une chute d'au moins 10% des Bourses à un horizon de trois mois et de plus de 20% d'ici à 12 mois atteint désormais près de 30%, alors qu'elle évoluait encore à un niveau relativement faible au 4ème trimestre 2024.



Parmi les facteurs susceptibles de provoquer une baisse des marchés d'actions, explique la firme new-yorkaise, figurent le réveil de l'inflation, des valorisations élevées ainsi que l'incertitude liée à la mise en oeuvre des politiques économique et commerciale de la nouvelle administration Trump.



A plus court terme, Goldman dit s'inquiéter de possibles mauvaises surprises concernant la croissance et d'éventuelles déceptions lors de la saison des résultats de 4ème trimestre, qui doit bientôt démarrer.



Dans une note séparée, les stratèges de la banque d'affaires ajoutent de leur côté que les marchés boursiers sont aujourd'hui 'parfaitement valorisés', surtout aux Etats-Unis où l'indice S&P 500 a grimpé de 23% en 2024 après un gain de 24% en 2023.



'En dépit d'un contexte favorable, l'environnement pour les actions en ce début d'exercice 2025 est compliqué par trois facteurs', estiment les équipes de Peter Oppenheimer.



'D'abord, la vitesse de la hausse récente des cours de Bourse reflète beaucoup de bonnes nouvelles attendues au niveau de la croissance', soulignent les stratégistes.



'Ensuite, le niveau élevé des valorisations est susceptible de limiter les gains futurs', poursuivent-ils.



'Enfin, la concentration élevée inhabituelle des marché accroît le risque associé aux portefeuilles', conclut Goldman Sachs.





