Marché: un rattrapage des actions européennes? information fournie par Cercle Finance • 17/01/2025 à 11:20









(CercleFinance.com) - La confiance continue de l'emporter sur les places européennes (+1% à Londres, +0,9% à Francfort et à Paris), qui prennent ainsi le contrepied de Wall Street dont les grands indices actions ont fini dans le rouge jeudi (-0,2% sur le S&P500, -0,9% sur le Nasdaq).



Après une année 2024 qui a vu les actions américaines surperformer sensiblement par rapport à celles du vieux continent, au point de créer un important écart de valorisation en faveur des premières, un certain rattrapage pourrait maintenant s'amorcer.



'Plusieurs catalyseurs potentiels pourraient permettre aux actions européennes de progresser en 2025', avançait ainsi Mathias Büeler, responsable de l'équipe actions européennes durables chez Robeco, en début de semaine.



'Ces catalyseurs sont la diminution des troubles politiques, un cessez-le-feu en Ukraine, la reprise en Chine, une politique monétaire favorable de la BCE et l'augmentation des dépenses de consommation', étayait-il.



Le scénario de baisses de taux directeurs par la BCE au cours des prochains mois devrait toutefois dépendre des données macroéconomiques, et en particulier d'une évolution favorable de l'inflation dans la zone euro.



A ce sujet, Eurostat a confirmé dans la matinée une remontée du taux d'inflation annuel de la zone euro à 2,4% en décembre 2024, contre 2,2% le mois précédent, une remontée portée principalement par les services.



Toujours au chapitre des statistiques, les investisseurs prendront connaissance cet après-midi, des chiffres de la construction résidentielle et de la production industrielle aux Etats-Unis au titre de décembre.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.