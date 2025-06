Marché: un lundi de Pentecôte dans le calme information fournie par Cercle Finance • 09/06/2025 à 11:07









(CercleFinance.com) - Le calme règne sur les places européennes en ce lundi de Pentecôte (stabilité à Londres et à Paris, -0,2% à Milan, -0,3% à Francfort), alors qu'une actualité dans l'ensemble peu chargée est attendue pour les tous prochains jours.



Les principaux indices actions européens n'ont d'ailleurs signé dans leur ensemble que des gains limités la semaine dernière, souvent de l'ordre de 1%, semblant en manque de catalyseurs pour poursuivre leur dynamique des semaines précédentes.



'Si au cours des prochaines semaines l'Europe semble pouvoir bénéficier du soutien offert par les baisses des taux de la BCE et par le plan de dépenses allemand, les marchés d'actions pourraient marquer une pause', prévient Gilles Guibout.



Selon ce responsable des actions européennes chez AXA IM, la valorisation actuelle des marchés rend difficile une poursuite de l'expansion des multiples alors même que les estimations de bénéfices et les perspectives de croissance du PIB se dégradent.



'Au regard des niveaux de valorisation peu attractifs, nous restons prudents sur les actions et nous préférons le crédit d'entreprises de bonne qualité', affirme-t-on d'ailleurs chez Edmond de Rothschild Asset Management ce matin.



Au chapitre des statistiques, la semaine verra paraitre notamment, à partir de mercredi, les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis pour le mois de mai, ainsi que ceux de la production industrielle dans la zone euro et au Royaume-Uni pour avril.



Au chapitre des publications d'entreprises, la semaine s'annonce fort peu chargée, avec par exemple les résultats trimestriels du géant textile espagnol Inditex en Europe, ou de l'éditeur de logiciels d'entreprise Oracle aux Etats-Unis.



Pour l'heure, WPP perd 2% à Londres après l'annonce que Mark Read se retirera du conseil d'administration et de son poste de CEO le 31 décembre prochain, après plus de 30 ans au sein du groupe de communication, dont sept en tant que CEO.



L'Oréal reste stable à Paris, après un accord pour l'acquisition par le géant des cosmétiques, auprès de la société européenne de capital-investissement Inflexion, d'une participation majoritaire dans la marque britannique de soins de la peau Medik8.





