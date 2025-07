Marché: un début de semaine plombé par Donald Trump information fournie par Cercle Finance • 14/07/2025 à 11:15









(CercleFinance.com) - Si Londres gagne 0,4%, les places continentales commencent la semaine dans le rouge (-0,4% à Madrid, -0,5% à Paris, -0,7% à Francfort), plombées par la menace brandie ce week-end par Donald Trump dans le dossier commercial.



Dans une lettre adressée à la Commission européenne, le président des Etats-Unis a en effet menacé l'Union européenne (ainsi que le Mexique par ailleurs) d'imposer des droits de douane de 30% à partir du 1er août.



'Si ces droits de douane entrent en vigueur, ils pourraient réduire l'économie allemande de 0,7% du PIB d'ici deux ans', prévient Commerzbank, pour qui 'cette provocation augmente certainement le risque d'une escalade du conflit commercial'.



Néanmoins, la banque allemande continue d'espérer un accord-cadre dans les mois à venir et s'attend à ce que les tarifs moyens des États-Unis sur les marchandises européennes se stabilisent à environ 15% d'ici l'automne.



Si la menace de surtaxe américaine pèse sur les marchés actions de l'UE, en particulier celui de l'Allemagne -pays fortement exportateur vers les Etats-Unis- elle semble profiter en revanche à la Bourse britannique.



'Les actions britanniques devraient surperformer leurs homologues européennes car grâce à l'accord commercial entre Washington et Londres, l'incertitude commerciale est beaucoup plus faible pour les entreprises britanniques', avance Panmure Liberum.



Ce dernier note aussi que si ces droits de douane devaient perdurer, des entreprises de l'UE pourraient privilégier le Royaume-Uni comme base d'exportation vers les États-Unis, ce qui créerait un besoin important d'investissements outre-Manche.



Aucune statistique n'est prévue ce lundi, mais les jours à venir verront paraitre notamment l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne ainsi que les chiffres de l'inflation dans la zone euro et au Royaume-Uni.



Mais le calendrier macroéconomique de la semaine s'annonce surtout chargé aux Etats-Unis, avec en particulier les indices des prix, les ventes de détail, la production industrielle et les chiffres de la construction résidentielle pour le mois dernier.



La semaine qui démarre sera aussi marquée par le début de la saison des résultats, dont le coup d'envoi sera donné comme d'habitude par des banques américaines comme JP Morgan Chase, ainsi que par ASML en Europe.





