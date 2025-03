Marché: un début de semaine légèrement positif information fournie par Cercle Finance • 24/03/2025 à 11:10









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament la semaine plutôt positivement (+0,1% à Londres et à Paris, +0,3% à Francfort), sur fond de signaux encourageants dévoilés dans la matinée à propos de l'activité économique sur le vieux continent.



L'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est ainsi redressé de 50,2 en février à 50,4 en mars, signalant ainsi une troisième hausse mensuelle consécutive de l'activité du secteur privé, et la plus forte depuis août 2024.



En particulier, la production manufacturière s'est accrue pour la première fois depuis deux ans, une 'croissance accompagnée d'un net ralentissement des replis des nouvelles commandes et de l'emploi', selon Cyrus de la Rubia, chez Hamburg Commercial Bank.



Tout en reconnaissant l'effet d'un rebond temporaire des importations depuis les États-Unis, cet économiste juge que 'la volonté de l'Europe d'investir massivement dans la défense et les infrastructures permet d'espérer une reprise plus soutenue dans les mois à venir'.



'Bien que l'indice du secteur des services se soit montré légèrement inférieur à celui du mois précédent, les indices des directeurs d'achat indiquent une reprise de l'économie dans la zone euro', estime-t-on chez Commerzbank.



De même, le secteur privé britannique a signé en mars son rythme de croissance le plus soutenu en six mois, à la faveur d'un rebond de l'activité dans les services, au vu de l'indice flash PMI composite qui s'est établi à 52 contre 50,5 en février.



De nombreuses autres statistiques doivent paraitre en Europe dans les jours à venir, comme l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, les chiffres de l'inflation et de la croissance au Royaume-Uni ou encore les indices du sentiment économique de la Commission européenne.



De l'autre côté de l'Atlantique, d'autres indicateurs majeurs sont attendus cette semaine, parmi lesquelles une nouvelle estimation de la croissance américaine et l'indice des prix PCE -particulièrement surveillé par la Fed pour sa politique monétaire.



Les investisseurs devraient aussi se montrer attentifs à l'évolution du dossier ukrainien, alors que des responsables américains et russes doivent se rencontrer ce lundi en Arabie Saoudite pour discuter d'un possible cessez-le-feu temporaire.





