Marché: un début de semaine hésitant en Europe information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 11:43









(CercleFinance.com) - Tandis que Londres reste portes closes ce lundi pour Early May Bank Holiday, les places continentales (+0,4% à Francfort, -0,5% à Paris) entament en ordre dispersé une semaine qui devrait être placée sous le signe de la politique monétaire.



Après une période dominée par les résultats d'entreprises et les indicateurs économiques, les banques centrales vont en effet revenir sur le devant de la scène, essentiellement avec la réunion de la Fed qui se conclura mercredi.



'Les demandes insistantes de Donald Trump réclamant une baisse des taux d'intérêt, tomberont dans l'oreille d'un sourd lors de la réunion du FOMC de la semaine prochaine', pronostiquait-on vendredi dernier chez Commerzbank.



'Jerome Powell répétera probablement que la Fed évalue l'impact total de tous les changements de politique de l'administration Trump, et pas seulement de la politique commerciale isolément', estime pour sa part Bank of America.



'Nous pensons que la barre est haute pour une réduction en juin, mais il est peu probable que le président de la Fed l'exclue à ce stade-ci', poursuit-elle, ajoutant que la banque centrale pourrait réduire ses taux 'si les données le justifient'.



Confrontée, elle, à une période de stagflation, la Banque d'Angleterre devrait pour sa part décider cette semaine d'abaisser son taux directeur de 25 points de base, se dirigeant ainsi vers une politique monétaire plus accommodante.



L'attention apportée aux banques centrales risque de reléguer au second plan la saison des résultats, pour laquelle le programme de la semaine prévoit par exemple AMD et Disney aux Etats-Unis, ou encore Novo Nordisk, BMW et AB InBev en Europe.



En plus des banques centrales et des résultats, l'ISM américain des services - prévu cet après-midi - pourrait également faire bouger les marchés en attendent la parution, mardi, des derniers indices PMI des services en Europe.





