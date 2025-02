Marché: Trump persiste et signe sur les droits de douane information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir dans un calme lundi en dépit de la décision de Donald Trump de taxer les importations d'acier et d'aluminium, qui renforce les craintes de guerre commerciale entre Washington et ses principaux alliés.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin février - avance de 11 points à 7993 points, suggérant une ouverture sur

une note stable voire légèrement haussière.



En dépit du récent retour des tensions commerciales, la semaine semblait devoir s'achever dans le calme vendredi à Wall Street dans le sillage de la publication des derniers chiffres de l'emploi, accueillis sans grande émotion.



C'était compter sans Donald Trump, qui a choisi de réveiller une nouvelle fois le spectre de la guerre commerciale via la mise en oeuvre de nouvelles taxes sur les importations de métaux à destination des Etats-Unis.



Le président américain a affirmé ce week-end qu'il prévoyait d'imposer des droits de douane supplémentaires de 25% sur toutes les importations d'acier et d'aluminium, mettant fin aux fragiles espoirs d'une accalmie sur le front commercial.



Sans même attendre la confirmation de ces informations, les investisseurs tiraient de nouveau la sonnette d'alarme vendredi à la clôture: l'indice Dow Jones cédait 1% et le Nasdaq Composite décrochait de plus de 1,3%.



Sur l'ensemble de la semaine écoulée, caractérisée par le retour au premier plan des questions commerciales, le Dow et le Nasdaq abandonnent en moyenne 0,5%.



Même s'il est encore trop tôt pour affirmer que la guerre commerciale aura bel et bien lieu, la menace est jugée de plus en plus tangible par les économistes, qui s'inquiètent de ses éventuelles répercussions sur l'économie.



'Il est (...) probable que ces mesures protectionnistes se prolongent, ce qui accroît les risques au niveau de l'inflation et de la croissance', prévient ce matin Michael Brown, stratège chez Pepperstone.



Dans ce contexte d'inquiétudes, les investisseurs ne manqueront pas de s'intéresser aux rendez-vous importants qui se profilent pour les jours à venir.



Aux Etats-Unis les chiffres de l'inflation, attendus mercredi, seront sans doute suivis de près par les intervenants, au même titre que ceux des ventes de détail qui paraîtront vendredi, afin d'évaluer l'évolution de la conjoncture avec le retour de Trump à la Maison Blanche.



Sur le plan des politiques monétaires, la semaine sera marquée par l'audition semi-annuelle de Jerome Powell, le président de la Fed, devant les parlementaires américains, prévue à partir de demain.



Le patron de la Réserve fédérale devrait faire preuve de prudence en attendant d'en savoir davantage sur l'impact inflationniste des projets mis en oeuvre par la nouvelle administration.



Si la saison des résultats commence à toucher à sa fin aux Etats-Unis, quelques groupes de premier plan dont McDonald's, Cisco et Coca-Cola publieront encore leurs comptes au cours des jours qui viennent.



Le rythme des publications va, en revanche, largement s'intensifier en Europe avec les résultats de plusieurs poids-lourds de la cote tels que bp, EssilorLuxottica, Heineken, Hermès, Kering, Legrand, Nestlé, Safran, Siemens, Unilever ou encore UniCredit.





