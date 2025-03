Marché: toujours plombé par les tensions commerciales information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 11:48









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes cèdent encore du terrain ce vendredi (-0,1% à Londres, -0,6% à Francfort et à Paris), la perspective de guerre commerciale entre les Etats-Unis et leurs principaux partenaires continuant de déprimer le moral des investisseurs.



'En ce qui concerne les dernières 24 heures, l'une des principales craintes est que les tarifs réciproques pourraient conduire à une grande escalade au-delà des tarifs initiaux des États-Unis', soulignait ainsi un économiste de Deutsche Bank ce matin.



'Le président Trump a déclaré dans un message que si l'UE travaillait avec le Canada 'afin de nuire économiquement aux États-Unis, des tarifs douaniers à grande échelle, beaucoup plus importants qu'actuellement prévu, seraient placés sur eux deux',' mettait-il ainsi en avant.



L'économiste pointait aussi des propos du Premier ministre japonais Ishiba, déclarant 'devoir envisager des réponses appropriées', ainsi que ceux de son homologue canadien Carney, qui a convoqué le comité du cabinet sur les relations canado-américaines.



Dans ce contexte, les opérateurs devraient se montrer attentifs à l'indice des prix PCE aux Etats-Unis, la jauge d'inflation préférée de la Fed qui sera publiée en milieu de séance et pourrait notamment montrer une stabilisation de l'inflation en février.



De chiffres rassurants pourraient atténuer les inquiétudes des investisseurs quant à l'évolution de la politique monétaire, mais certains économistes craignent que la désinflation prenne fin cette année aux Etats-Unis du fait des droits de douane.



En attendant ce rendez-vous, on notera que l'indicateur du sentiment économique a baissé en mars à la fois dans l'UE (-0,9 point à 96) et dans la zone euro (-1,1 point à 95,2), selon les résultats de l'enquête mensuelle de la Commission européenne.



Dans l'actualité des valeurs, Ubisoft (+8%) prend en tête du SBF120 parisien, après l'annonce de la création d'une nouvelle filiale regroupant Assassin's Creed, Far Cry et Tom Clancy's Rainbow Six, dans laquelle Tencent investira 1,16 milliard d'euros.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance.