Marché: tendances partagées sur le vieux continent information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 11:42









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se montrent hésitantes (-0,2% à Londres, +0,3% à Francfort, +0,5% à Paris), les données d'inflation parue ce matin ne pouvant guère inciter les investisseurs à l'enthousiasme.



Selon une estimation rapide d'Eurostat, le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2,4% en décembre 2024, en hausse de 0,2 point par rapport à novembre, avec en particulier un taux accru de 0,1 point à 4% pour les services.



'La persistance de l'inflation des services dans la zone euro signifie que la BCE ne devrait continuer à réduire ses taux directeurs que lentement, même si les perspectives économiques restent mauvaises', réagit Capital Economics.



Par ailleurs, Eurostat a fait part ce matin d'une stabilité du taux de chômage dans la zone euro à 6,3%, en novembre par rapport à octobre, le nombre de chômeurs s'étant tassé de 16.000 d'un mois sur l'autre, à un peu moins de 13 millions.



Du côté des valeurs, BE Semiconductor Industries (Besi) s'adjuge plus de 5% à Amsterdam, à la faveur de propos d'UBS qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours porté de 111,7 à 159 euros.



A Paris, Sodexo plonge de 8% à la suite d'un point d'activité décevant au titre de son premier trimestre comptable, tandis qu'Alstom abandonne 6% sous le coup d'une dégradation de conseil chez Goldman Sachs à 'vente'.





