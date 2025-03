Marché: soutenu par des espoirs sur le dossier ukrainien information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 11:24









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se redressent sensiblement ce mercredi (+0,6% à Londres, +1,6% à Francfort, +1,1% à Paris), grâce à des développements jugés prometteurs dans le dossier du conflit russo-ukrainien.



L'annonce d'un accord entre les Etats-Unis et l'Ukraine en vue d'un arrêt au moins temporaire des combats, à l'occasion d'une réunion en Arabie Saoudite, est en effet venu susciter quelques espoirs de fin du conflit.



'L'Ukraine s'est déclarée prête à accepter une proposition américaine de cessez-le-feu de 30 jours, l'administration américaine levant en échange la pause sur l'aide militaire et les renseignements', précise Deutsche Bank.



'Les responsables américains prévoient maintenant de présenter le plan à Moscou, Donald Trump déclarant 'espérer que le président Poutine sera également d'accord',' poursuit l'établissement allemand.



Ces espoirs d'ordre géopolitique viennent contrebalancer les inquiétudes suscitées par le Président américain au sujet de sa politique commerciale vis-à-vis de partenaires-clés des Etats-Unis tels que le Canada et l'UE.



Les inquiétudes liées au commerce mondial ne devraient d'ailleurs pas refluer, alors que l'Union européenne a décidé d'imposer des droits de douane sur l'équivalent de 26 milliards d'euros de produits importés des Etats-Unis.



La séance devrait toutefois être dominée par la publication, en tout début d'après-midi, de l'indice des prix à la consommation (CPI) des Etats-Unis, qui pourrait montrer que le récent processus de désinflation marque un peu le pas.



Dans l'actualité des valeurs en Europe, les opérateurs sanctionnent lourdement Puma (-23% à Francfort) qui a déclaré s'attendre à ce qu'un environnement difficile, notamment dû à la mise en place des nouveaux droits de douane, pèse sur son activité en 2025.



Inditex dévisse de plus de 7% à Madrid après la publication de ses résultats annuels, le groupe textile espagnol -maison-mère notamment de Zara- ayant à cette occasion fait part d'un début d'exercice 2024-25 poussif en termes de ventes.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.