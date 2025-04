Marché: rassuré par les dernières annonces de Trump information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 11:27









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes manifestent leur soulagement (+4% à Londres, +5,5% à Francfort, +5,2% à Paris), après la décision-surprise de Donald Trump de suspendre pour 90 jours des surtaxes imposées à 75 pays, à l'exception de la Chine.



Ainsi, les Etats-Unis se contenteront pendant trois mois de n'imposer que des tarifs de 10% sur les importations en provenance de la plupart de leurs partenaires commerciaux. Pour rappel, c'est un taux de 20% qui avait été annoncé initialement pour l'Union européenne.



En revanche, le président américain a non seulement confirmé ses surtaxes sur la Chine, mais les a même portées à 125% (au lieu de 104% en annonce précédente), en réponse à la volonté de Pékin de prendre des contre-mesures plutôt que d'engager des négociations.



'Le recul de Trump montre qu'il n'est manifestement pas totalement insensible aux turbulences sur les marchés financiers. Cela réduit le risque d'une récession aux États-Unis, même si l'on ne sait pas exactement ce qui se passera dans trois mois', réagit Commerzbank.



'Même si les tarifs sont suspendus de manière permanente, l'économie a été endommagée par un sentiment permanent d'imprévisibilité politique', juge pour sa part Deutsche Bank, estimant que 'le désir de s'émanciper stratégiquement des Etats-Unis devrait persister'.



'La décision du président américain de suspendre la mise en oeuvre d'un grand nombre de ses droits de douane a fait grimper les marchés, mais il reste des primes de risque qui pourraient prendre plus de temps à s'estomper', prévient quant à lui Capital Economics.



C'est dans ce contexte que les investisseurs prendront connaissance, en début d'après-midi, des derniers chiffres de l'inflation américaine, attendue vers 2,5% en mars contre 2,8% le mois précédent (+3% en données sous-jacentes, contre 3,1% en février).





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.