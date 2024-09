Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: rassuré par la baisse de taux de la Fed information fournie par Cercle Finance • 19/09/2024 à 11:37









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains vigoureux (+0,9% à Londres, +1,3% à Francfort, +1,8% à Paris), rassurées au lendemain de la décision de la Réserve fédérale américaine de réduire ses taux directeurs de 50 points de base.



Si une telle réduction était attendue par une majorité d'observateurs selon l'outil FedWatch du CME Group, une minorité importante d'entre eux n'anticipaient qu'une baisse plus modeste de 25 points de base.



'Prenant acte que sa politique monétaire est beaucoup trop restrictive maintenant que la balance des risques s'est déportée de l'inflation vers le chômage, la Fed a entamé hier un cycle de baisse des taux directeurs', constate Bruno Cavalier, chez Oddo BHF.



'Il y a moins de danger à taper fort au commencement du cycle, puis à ralentir le pas que le contraire', explique l'économiste, ajoutant que selon le nouveau 'dot chart', deux baisses de 25 points de base sont attendues d'ici la fin 2024, puis quatre autres en 2025.



'Nous pensons que la Fed est sur la bonne voie pour assouplir sa politique par accroissements de 25 points de base lors de chacune de ses prochaines réunions', pronostiquent Tiffany Wilding et Allison Boxer, économistes chez PIMCO.



'Cependant, elle reste dépendante des données. Si le marché du travail se détériore plus rapidement que prévu, nous nous attendons à ce qu'elle procède à des réductions plus agressives', préviennent-elles.



Les regards vont maintenant se tourner vers la Banque d'Angleterre, qui doit dévoiler sa propre décision sur ses taux directeurs en milieu de journée : UBS s'attend à un statu quo au vu d'une certaine persistance de l'inflation au Royaume-Uni.



Sur le front des valeurs, Campari bondit de plus de 7% à Milan après que son actionnaire de référence, la holding luxembourgeoise Lagfin, a prévu de se renforcer au capital de la maison italienne de spiritueux.



Deutsche Telekom recule de plus de 2% à Francfort, pénalisé par des propos d'Oddo BHF qui a dégradé son opinion de 'surperformance' à 'neutre', le cours ayant atteint son objectif rehaussé de 25,5 à 27 euros.





