Eclipse totale et nouvelle Lune de sang dimanche

A lunar eclipse turns the Moon near the Australian capital city of Canberra on March 14, 2025 ( AFP / Izhar KHAN )

Les passionnés d'astronomie auront une chance d'apercevoir dimanche une Lune de sang, à l'occasion d'une éclipse lunaire totale, observable surtout en Asie mais aussi à la marge en Europe et en Afrique.

Ce phénomène qui teinte de rouge le satellite de la Terre, se produit quand le Soleil, la Terre et la Lune sont parfaitement alignés dans cet ordre, et que la Lune est dans sa phase pleine.

C'est en particulier en Chine et Inde que les spectateurs seront les mieux placés pour y assister, tout comme les habitants de l'Afrique de l'Est ou de l'Ouest australien.

En Europe, le spectacle sera brièvement visible au moment où la Lune se lève, en tout début de soirée.

En France métropolitaine, elle sera en partie visible à son maximum à 20h11, selon l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides.

La Lune devient rouge car l'astre glisse dans l'ombre de la Terre, qui fait alors écran aux rayons solaires, et elle perd peu à peu son éclat blanc.

Les seuls rayons du soleil qui l'atteignent sont "réfléchis et dispersés à travers l'atmosphère terrestre", explique Ryan Milligan, astrophysicien à l'Université de Belfast.

The cycle of March's eclipse seen from Colombia ( AFP / Luis ACOSTA )

Or les longueurs d'onde bleues de la lumière sont plus courtes que celles du rouge, et elles sont donc plus aisément dispersées lorsqu'elle traversent l'atmosphère terrestre.

"C'est ce qui donne à la Lune sa teinte rouge, cette couleur de sang", précise-t-il.

Alors que des lunettes spéciales sont nécessaires pour observer les éclipses solaires, il suffit d'une météo favorable avec un ciel clair et d'être au bon endroit pour assister aux éclipses lunaires.

Cette éclipse lunaire totale, la deuxième de l'année après celle observée en mars, est le prélude à la grande éclipse solaire attendue l'année prochaine le 12 août 2026.

Cette éclipse totale du Soleil, la première en Europe depuis 2006, sera entièrement visible en Espagne et en Islande, et partiellement dans d'autres pays.