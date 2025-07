Marché: prudent avant l'inflation et les banques américaines information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 11:42









(Zonebourse.com) - Les Bourses européennes affichent globalement une certaine prudence (stabilité à Londres, +0,1% à Milan et à Paris, +0,2% à Francfort), dans l'expectative de plusieurs rendez-vous majeurs dans les prochaines heures aux Etats-Unis.



'Autant la semaine dernière était pauvre en chiffres, autant celle qui s'ouvre est importante avec des données sur l'inflation, les consommateurs américains, les résultats d'entreprises et les négociations commerciales', souligne Alexandre Baradez, chez IG France.



Selon cet analyste de marché, l'inflation américaine à paraitre cet après-midi sera très importante : soit elle confortera la Fed dans sa posture de statu quo, soit elle donnera du grain à moudre à Donald Trump pour accentuer la pression sur la banque centrale.



'Si l'inflation 'core CPI' rebondit à 3,0% comme attendu par le consensus, ce ne sera pas la première fois qu'on la retrouvera à ce niveau ces dernières années, mais en dehors la période post-Covid, il faut remonter à...1996', souligne le professionnel.



Autre rendez-vous majeur de la séance, plusieurs banques américaines (JP Morgan Chase, Citi, Wells Fargo) donneront le signal de départ pour la saison des trimestriels aux Etats-Unis, de même que le géant de la gestion d'actifs BlackRock.



'Au-delà des résultats pour le trimestre écoulé, ce sont les prévisions pour le second semestre qui seront particulièrement scrutées dans cet environnement de guerre commerciale', prévient Alexandre Baradez au sujet des publications des prochaines semaines.



En Europe aussi, cette semaine marque le début d'une vague de publications d'entreprises, avec en particulier celle de l'équipementier néerlandais pour l'industrie des semiconducteurs ASML, attendue mercredi matin.



Pour l'heure, Ericsson recule de plus de 3% à Stockholm après une publication mitigée de l'équipementier télécoms au titre de son deuxième trimestre, avec un retour à un résultat net positif, mais des revenus nettement inférieurs au consensus.



Solvay perd près de 2% à Bruxelles, le chimiste ayant réduit ses prévisions d'EBITDA sous-jacent pour 2025, pointant un environnement morose au deuxième trimestre et des conditions de marché qui devraient rester difficiles au second semestre.



Au chapitre macroéconomique, on notera que l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne a progressé de 5,2 points ce mois-ci par rapport à juin, pour s'établir à 52,7, surpassant ainsi le pic de 51,6 atteint en mars.



Autre donnée parue en cours de matinée, la production industrielle a augmenté de 1,7% dans la zone euro en mai par rapport au mois précédent, rebondissant ainsi nettement après une chute de 2,2% observée en avril.





