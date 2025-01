Marché: porté par l'engouement pour le luxe information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 11:27









(CercleFinance.com) - Au lendemain d'une séance portée par de bonnes nouvelles aux Etats-Unis, les Bourses européennes continuent de gagner du terrain (+0,8% à Londres, +0,1% à Francfort, +1,7% à Paris), emmenées par des valeurs du luxe qui ont le vent en poupe grâce à Richemont.



Le titre du groupe de luxe suisse -détenteur des montres Cartier et Van Cleef & Arpels- se distingue à Zurich en s'envolant de 16%, salué pour l'annonce du chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé de son histoire, en progression de 10% à 6,2 milliards d'euros.



Richemont a enregistré 'une croissance à deux chiffres dans les Amériques, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et au Japon', ainsi qu'un 'ralentissement du déclin en Asie-Pacifique malgré une demande toujours difficile en Chine'.



Dans son sillage, il entraine les poids lourds français du luxe (+9% sur LVMH et Kering, +5% sur Hermès) à Paris, où Renault (+4%) figure aussi dans le peloton de tête du CAC40 dans le sillage de ventes mondiales de véhicules en hausse de 1,3% en 2024.



L'engouement pour les valeurs du luxe permet ainsi aux places européennes de garder le moral, après avoir profité mercredi de signaux positifs sur le front de l'inflation américaine, avec un recul inattendu de son taux annuel sous-jacent à +3,2% en décembre.



'Avec des effets de base a priori favorables le mois prochain, on peut imaginer que cette baisse se poursuive en janvier. C'est donc une bonne nouvelle pour la Fed', réagissait Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPRAM.



Cet après-midi, l'attention va se porter vers une nouvelle salve de données américaines, dont les ventes de détail et les prix à l'importation pour le mois dernier, ainsi que l'indice d'activité de la Fed de Philadelphie au titre de janvier.



'Nous prévoyons une publication solide sur les ventes au détail pour décembre, les catégories hors automobiles et groupe de contrôle devant s'établir respectivement à +0,6% et +0,5% en glissement mensuel', pronostique Bank of America.





