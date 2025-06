Marché: Pictet salue le retour des flux vers l'Europe information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 15:51









(CercleFinance.com) - En dépit de la succession de crises géopolitiques — guerre commerciale, conflits éclairs, tensions au Moyen-Orient — les marchés boursiers se maintiennent à des niveaux proches de leurs plus hauts historiques. Une résilience apparente qui a de quoi surprendre...



' Alors qu'on a l'impression de ne plus savoir où donner de la tête depuis le début de l'année, il n'y a toujours pas de récession pour le moment : on ne voit rien dans les chiffres, pas de crise, pas de krach sur les marchés, voire même, au contraire, plutôt un rebond à court terme qui a l'air de se renforcer un petit peu ', constate Frederik Ducrozet, responsable de la recherche macroéconomique chez Pictet Wealth Management, mercredi 25 juin.



Finalement, ' beaucoup de bruit pour pas grand-chose ', abonde son confrère, Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement senior chez Pictet Asset Management.



En effet, la diversification des routes commerciales — post-Covid, post-' tarifs ' ou même en cas de fermeture du détroit d'Ormuz — et l'ingéniosité des entreprises pour contourner les obstacles (via le Canada ou le Vietnam, par exemple) ont réduit les risques de désorganisation majeure. ' Tout l'enjeu est de savoir si on a d'autres routes commerciales qui peuvent contourner les chocs. Et dans la plupart des cas, on en a ', ajoute le spécialiste.



Un changement de paradigme s'est néanmoins amorcé avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, s'enracinant dans la guerre commerciale, et se prolongeant dans une fragmentation accrue du commerce mondial.



Conséquence ? Une vraie défiance des marchés à l'égard du billet vert, malgré des taux longs élevés, à 4,5 %. La monnaie européenne s'est appréciée de près de 13% depuis le début d'année face au dollar, franchissant même les 1,17$ aujourd'hui.



' Les investisseurs commencent à douter du marché américain et reviennent sur l'Europe ou les émergents ', soulignent les experts de chez Pictet. Une tendance qui, selon eux, ne relève pas de vents contraires conjoncturels mais plutôt d'un rééquilibrage plus global des portefeuilles.



' Des clients étaient surexposés aux US et reviennent vers l'Europe en s'interrogeant aussi sur l'intérêt de favoriser davantage d'actions chinoises ', précise Christopher Dembik.



D'ailleurs, à moyen terme, c'est plutôt la dette américaine qui cristallise les inquiétudes des marchés. ' Toutes les semaines, les États-Unis doivent se refinancer. Si un jour une émission échoue, on pourrait assister à un fameux 'Liz Truss moment' à l'américaine ', sourit Frederik Ducrozet, faisant référence à l'éphémère passage de la Première ministre britannique à Downing Street, entre septembre et octobre 2022.



Sans alternative, les marchés doivent composer avec la faiblesse du billet vert. ' À ce titre, on constate que de nombreux investisseurs non américains, notamment institutionnels et notamment asiatiques, se protègent en mettant en place des stratégies de couverture de change. Ce qui a aussi un impact sur le taux actuel de l'euro-dollar ', explique en substance Christopher Dembik.



Les tourments du billet vert n'ont toutefois pas de quoi remettre en cause la vision de Pictet sur les actions technologiques américaines. Et les Sept Magnifiques continuent de briller. ' La réalité, c'est qu'elles restent toujours des entreprises très hégémoniques. En dehors du cas de Tesla, vous avez des niveaux de valorisation qui sont très attrayants, qui sont historiquement des points d'entrée. '



Le retour des flux de capitaux vers l'Europe est vu d'un bon oeil par les experts. ' Pour la première fois depuis la création de l'euro, on a un policy mix favorable à la croissance. ' Le nouveau budget allemand, les baisses de taux de la BCE, et les investissements dans les infrastructures et la défense semblent marquer un tournant.



' Ils pourraient permettre une réindustrialisation, une sorte de MEGA (Make Europe Great Again) ', se prennent à rêver les stratégistes... avant de retomber sur terre. ' L'union monétaire fait toutes les erreurs avant de prendre les bonnes décisions ', regrette Christopher Dembik. ' Le financement reste cloisonné, la régulation disparate, et l'absence d'union des marchés de capitaux freine la montée en puissance. '



' On est peut-être à la veille d'un moment pour l'Europe, mais ne nous excitons pas trop ', ajoute-t-il.



Pictet reste aussi attentif à la Chine, un marché dont il est difficile de se passer. Toutefois, attention à rester flexible car ' c'est une économie est très dépendante des dépenses de l'État, et qui est plombée par une démographie extrêmement défavorable ', estiment les experts.



La croissance de 5 % repose en effet sur un stimulus massif de Pékin. De plus, l'éclatement de la bulle immobilière pèse encore, et l'investissement étranger est freiné par le manque de transparence et la faiblesse des marges.



' À minima, il y a deux économies chinoises. Celle qui innove, et celle qui reste peu productive, soutenue artificiellement ', indiquent les experts, précisant que la transition vers une consommation domestique forte reste lente. Et de prévenir : investir en Chine exige ' une vraie expertise et un horizon long. '







