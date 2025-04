Marché: Pictet AM écarte le scénario d'une récession information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 11:40









(CercleFinance.com) - Le 2 avril, Donald Trump annonçait l'instauration de droits de douane prohibitifs sur les produits entrant aux États-Unis. Une annonce choc, susceptible de menacer l'équilibre du commerce international, qui a provoqué un lourd décrochage des marchés, des deux côtés de l'Atlantique. Depuis, une escalade s'est clairement dessinée, notamment après les mesures de rétorsion prises par Pékin.



' Donald Trump démontre sa volonté de passer d'un régime économique basé sur la consommation à un régime basé sur les exportations - une vision qui n'est pas sans rappeler l'Amérique du XIXᵉ siècle ', souligne Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management.



Alors que les marchés sont en pleine tourmente, les analystes doivent composer avec la nouvelle donne géopolitique et son lot d'incertitudes.



À ce titre, Pictet AM se dit convaincu que, sur le Vieux Continent, la réponse aux droits de douane américains sera avant tout politique, ' avec peu d'impact pour le consommateur européen '. ' L'Europe a su le faire lors du premier mandat de Donald Trump, ce qui laisse potentiellement la porte ouverte à des négociations ', estime Christopher Dembik.

Alors que les ' tarifs ' à l'égard de l'Europe devraient effectivement passer de 2,5 % à 20 %, la banque de gestion anticipe un niveau de 12 à 15 % après négociations.



'C'est plus qu'auparavant, d'accord, mais est-ce que c'est catastrophique ? Probablement pas. Ce qui est sûr et certain, c'est que ce n'est pas récessionniste ', insiste le professionnel.



Christopher Dembik souligne à ce sujet le clivage ' assez important ' entre les maisons américaines et les maisons européennes : ' Du côté américain, si vous regardez les banques d'investissement, la probabilité de récession est systématiquement supérieure à 50 %. Or, je ne crois pas que mes confrères européens anticipent une récession. Nous, nous ne l'anticipons pas.'



Si les manuels d'économie théorisent qu'une hausse de 10 % des tarifs douaniers correspond à environ 0,5 point de croissance en moins, Pictet AM se veut plus prudent. ' On ne sait pas comment vont réagir les entreprises et les ménages. Par ailleurs, des stratégies de contournement pourraient également être mises en place, probablement déjà prévues depuis plusieurs mois par les grandes entreprises françaises. '



Pictet AM ne décèle pas de problème de liquidité ou de refinancement majeur sur les marchés financiers et anticipe finalement l'année 2025 comme une année ' un peu molle ', voire une ' année perdue ', avant que les mesures de relance et leurs effets bénéfiques ne se matérialisent à l'horizon 2026.



' Mais ce qui a également retenu notre attention, ce sont les restrictions aux exportations de terres rares décidées par Pékin. Et c'est certainement un élément encore plus important, à long terme, que la question des tarifs douaniers en matière de dynamique mondiale ', assure l'expert.



Dans ce contexte, Pictet AM met en avant les stratégies long short comme outil de couverture. ' Soyons très francs : lorsqu'on regarde les performances des stratégies long short, beaucoup étaient nettement plus longues que short ces derniers mois. Ce qui explique que, malgré tout, sur les actions, il y ait assez peu d'endroits où se protéger à l'instant T - en tout cas sur la partie actions. '



Valeur refuge par excellence, l'or a récemment atteint des sommets historiques avec une once s'approchant des 3 200 dollars le 3 avril. Depuis, le métal jaune a légèrement perdu de son éclat, même s'il se maintient au-delà des 3 000 dollars. Une explication ?



' C'est tout simplement parce que les fonds spéculatifs américains doivent répondre aux appels de marge : la plupart d'entre eux ne peuvent tolérer qu'un certain niveau de perte. Et comme ils perdent énormément sur les actions, ils sont obligés de se couvrir en vendant leurs positions sur l'or ', explique Christopher Dembik.



Pictet AM estime malgré tout qu'un cours de 3 300 dollars l'once devrait être atteint ' bien avant la fin de l'année ', tiré par les achats massifs des banques centrales et des assureurs chinois.



' Ce qui est peut-être plus inquiétant, en revanche, c'est que des institutionnels américains achètent aujourd'hui de l'or physique dans des proportions suffisamment importantes pour que cela apparaisse dans la balance commerciale. C'est probablement un signal d'inquiétude vis-à-vis du dollar ', estime l'expert.



Pictet AM considère toujours que les actions technologiques américaines restent des incontournables à long terme, sur des horizons de quatre à cinq ans.



' À ce titre, les niveaux de valorisation sont aujourd'hui extrêmement intéressants. Quand on regarde NVIDIA, AMD, etc., on observe des baisses en un mois de l'ordre de 15 à 25 %. Cela ne signifie pas qu'il faille entrer sur le marché dès maintenant, car le point bas n'est vraisemblablement pas encore atteint - la question des appels de marge n'est pas encore résolue - mais cela crée des opportunités. '



La banque ne cache d'ailleurs pas sa préférence : ' La seule société qui investit réellement dans la prochaine étape de l'intelligence artificielle - à savoir le lien entre IA et robotique - c'est NVIDIA. Ils l'ont clairement annoncé lors de leur conférence de mi-mars. C'est un élément qui nous permet d'être assez positifs à long terme. Nous avons évidemment ce type de position dans nos portefeuilles. NVIDIA est incontournable. L'enjeu est maintenant de savoir ce qui se passera une fois la correction boursière terminée. '





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.