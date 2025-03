Marché: Paris se distingue avant le rendez-vous de la Fed information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 12:06









(CercleFinance.com) - En Europe, la bourse de Paris fait cavalier seul en s'arrogeant 0.5% tandis que l'ambiance est plus terne à Francfort (-0.3%) et Londres (stable).



Les investisseurs digèrent la décision historique du Bundestag de faire sauter le verrou de l'endettement allemand, dans le cadre du plan d'investissements massifs du futur gouvernement Merz.



'À notre avis, il s'agit d'un changement historique du régime budgétaire, sans doute le plus important depuis la réunification allemande', saluait Robin Winkler, économiste en chef allemand chez Deutsche Bank Research après ce vote parlementaire.



'Pourtant, comme pour la réunification, une expansion budgétaire n'est pas une garantie de succès : le prochain gouvernement devra mettre en oeuvre des réformes structurelles pour transformer ce paquet budgétaire en une croissance durable', tempère-t-il.



L'actualité internationale est aussi marquée par les échanges, largement mis en scène, entre Washington et le Kremlin au sujet d'un potentiel cessez-le-feu en Ukraine. Des pourparlers à l'efficacité discutable puisqu'ils n'ont pas dissuadé Moscou d'envoyer plus d'une centaine de drones et six missiles sillonner cette nuit le ciel ukrainien avant de s'écraser sur le territoire.



Sur le front des statistiques, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 2,3% en février 2025 selon Eurostat, contre 2,5% en janvier. Un an auparavant, il était de 2,6%.

Le taux d'inflation annuel de l'Union européenne s'est établi à 2,7% en février 2025, contre 2,8% en janvier. L'année dernière à la même période, il était de 2,8%.



Les investisseurs vont désormais tourner leur regards vers la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), qui annoncera son verdict ce soir après la clôture des marchés européens.



'Le contexte s'est quelque peu assombri sur le plan macro-financier depuis le dernier FOMC, avec la dégradation de plusieurs enquêtes de confiance et la baisse des marchés actions', souligne Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPRAM.



'La Fed devrait laisser ses taux directeurs inchangés pour la deuxième fois de suite, en bonne part car il est difficile pour elle de se faire une idée précise des conséquences de la politique commerciale de Donald Trump', pronostique-t-il ainsi.



Sur le compartiment obligataire, le 10 ans US évolue autour des 4.28%. Le bund de même échéance est à 2.78% (-3 pts) tandis que l'OAT tricolore est à 3.46% (-3 pts), soit un spread OAT-Bund d'environ 68 points de base.



Dans l'actualité des valeurs européennes, Bayer fait part de l'ouverture d'une nouvelle installation de semences de maïs à Kabwe, en Zambie, dans le cadre de la stratégie de croissance du groupe visant à doubler les activités de la division des sciences des cultures en Afrique d'ici 2030.



Vodafone Espagne annonce que Ericsson sera son principal partenaire technologique pour déployer un réseau 5G Core autonome destiné aux clients résidentiels.



Vonovia rapporte avoir enregistré en 2024 un EBITDA ajusté d'environ 2,6 milliards d'euros, l'activité de location contribuant à 91 % du résultat global. L'EBT ajusté de 1,8 milliard d'euros est légèrement inférieur à celui de l'année précédente.



Enfin, Volkswagen indique que le chiffre d'affaires de sa division Volkswagen Véhicules Utilitaires est resté stable en 2024, à 15.12 milliards d'euros, malgré un recul de 4 % du volume des ventes et un nombre de véhicules livrés stable.





