Marché: ouverture toujours confiante en vue

(CercleFinance.com) - Les futures sur le CAC40, en hausse de 37 points vers 7609, présagent une ouverture toujours confiante à Paris, après un début de semaine du bon pied qui a vu l'indice-phare parisien s'adjuger près de 0,8% lundi sur fond de chute des cours du pétrole.



'Il y a un an de cela, le CAC40 entamait un rallye haussier de près de 20% qui allait durer jusqu'au mois de mars. Il est peu probable qu'un scénario similaire se produise cette année', estime toutefois Christopher Dembik, chez Pictet Asset Management.



Le conseiller en stratégie d'investissement pointe en effet des conditions dégradées, entre économie européenne en difficulté, spectre de l'élection présidentielle américaine et valeurs du luxe (30% de la pondération de l'indice) à la traîne.



S'il juge qu'un rebond du luxe n'est pas impossible, Christopher Dembik prévient que pour cela, la Chine devra prendre des mesures plus efficaces pour soutenir son économie, aussi un plan de relance budgétaire chinois serait-il crucial pour le CAC40.



La séance s'annonce encore calme sur le front des données macroéconomiques -seul l'indice de confiance du consommateur américain du Conference Board devant paraitre en cours d'après-midi- laissant l'attention se porter sur l'actualité des entreprises.



Sur ce front, Vivendi indique que son conseil de surveillance a arrêté les résolutions qui seront soumises à son assemblée générale mixte du 9 décembre, pour approuver la séparation de Canal+, d'Havas et de Louis Hachette Group.



VusionGroup publie un chiffre d'affaires ajusté à fin septembre de 654 millions d'euros, en croissance de 16% et en ligne avec sa guidance, permettant au spécialiste des solutions de digitalisation du commerce de confirmer ses objectifs annuels.





