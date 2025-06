Marché: net mouvement haussier sur les bourses européennes information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 11:40









(CercleFinance.com) - Les places boursières européennes sont en vert ce matin, Paris et Francfort s'arrogent 1% tandis que Londres grappille plus timidement 0,2%.



Les investisseurs ont pris connaissance ce matin de plusieurs statistiques concernant le vieux continent.



Ainsi, la croissance de l'activité dans le secteur privé a ralenti en mai dans la zone euro pour afficher un rythme proche de la stagnation, montrent les résultats définitifs des enquêtes PMI de HCOB publiés mercredi.



L'indice désaisonnalisé PMI composite HCOB mesurant l'activité globale dans le privé s'est ainsi replié de 50,4 en avril à 50,2 en mai.



S'il s'inscrit encore au-dessus de la barre des 50 points, témoignant d'une croissance de l'activité pour un cinquième mois consécutif, le taux de croissance n'a été que 'marginal' et a affiché son plus bas niveau depuis février dernier, indique le rapport.



Outre-Manche, l'activité du secteur britannique des services a renoué avec la croissance au mois de mai, même si cette hausse n'a été que 'marginale', montrent les résultats d'une enquête publiés mercredi.



L'indice PMI définitif des services produit par S&P Global définitif est passé de 49 en avril à 50,9 en mai.



Après les chiffres de l'inflation inférieurs aux attentes dévoilés hier dans la zone euro, ce tableau mitigé devrait conforter la perspective d'une nouvelle baisse de taux de 25 points demain par la BCE, la huitième en l'espace d'un an, voire ouvrir la voie à de nouveaux assouplissements dans les mois à venir.



'Il est probable que cette baisse ne soit pas la dernière du cycle, car les responsables monétaires devront sans doute soutenir davantage l'économie une fois les effets complets des changements de politique tarifaire américaine ressentis', explique Felix Feather, économiste chez Aberdeen.



'Un pétrole moins cher, un euro plus fort et un marché du travail plus souple contribueront à contenir l'inflation à court terme, même si l'UE riposte aux Etats-Unis avec ses propres mesures tarifaires', ajoute l'analyste.



Sur le compartiment obligataire, le T-Bonds à 10 ans évoluent à 4,46%, le Bund de même échéance est à 2,53% et l'OAT à 3,2%.

L'euro évolue autour des 1,14$ et à Londres, le baril de Brent recule de 0,4%, à 65,3$.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Ryanair annonce avoir transporté 19,6 millions de passagers au cours du mois de mai, un chiffre en hausse de 4% par rapport à mai 2024, avec un taux de remplissage de 95%, stable par rapport à la même période un an plus tôt.



Rolls-Royce annonce un investissement de 24 millions de dollars à Mankato (Minnesota, USA) visant à plus que doubler la production de ses systèmes de secours pour centres de données et à créer plus de 100 emplois aux États-Unis.



Enfin, Nokia annonce avoir été sélectionné pour diriger le projet européen PROACTIF, financé par le programme Chips Joint Undertaking de l'Union européenne.







