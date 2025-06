Marché: mouvements limités, tensions entre Chine/USA information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 14:38









(CercleFinance.com) - L'ambiance est à la prudence sur les places boursières européennes ce matin, où Paris et Francfort cèdent entre 0,3 et 0,5% tandis que Londres se maintient tout juste à l'équilibre.



Les marchés doivent toujours composer avec les incertitudes sur les plans géopolitique et économique.



' Contraint par la justice de revoir sa copie concernant les taxes douanières et encouragé par une réduction spectaculaire du déficit commercial en avril à -87 milliards de dollars (point bas de 19 mois), le président Donald Trump risque d'être tenté de jouer son va-tout et d'obtenir rapidement des concessions de la part de ses partenaires commerciaux ', analyste ce matin Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



La question des 'tarifs' est en effet loin d'être réglée, comme l'illustrent les propos tenus vendredi par Donald Trump, qui a accusé la Chine de violer les règles provisoires fixées le mois dernier à Genève.



Pékin n'a pas tardé à répliquer au durcissement de ton du président américain en affirmant que Washington avait 'gravement compromis' le consensus atteint lors des négociations menées en Suisse.



Le ministère chinois du Commerce a notamment cité les mesures américaines limitant les exportations de puces d'IA et la récente révocation des visas pour les étudiants chinois.



A la dégradation des relations commerciales entre les deux puissances mondiales s'ajoute maintenant une crise diplomatique dans la foulée des déclarations de Pete Hegseth, le ministre de la défense américain, qui a accusé la Chine de se préparer 'à potentiellement utiliser la force militaire' en Asie-Pacifique.



Là encore, Pékin a réagi en déclarant que les Etats-Unis cherchaient à déstabiliser la région et à semer le trouble, constituant de son point de vue la 'plus grande menace' pour la paix.



Sur le plan macro, plusieurs statistiques ont été publiées ce matin et la détérioration de la conjoncture du secteur manufacturier de la zone euro a montré de nouveaux signes d'atténuation en mai, à en croire les résultats définitifs de l'enquête PMI.



En se redressant à 49,4 contre 49 en avril, conformément à sa première estimation, l'indice PMI HCOB mesurant l'activité de l'industrie manufacturière dans la région s'est rapproché davantage de la barre du sans changement, établi à 50 points.



L'indice atteint ainsi son plus haut niveau depuis août 2022.

Même dynamique outre-Manche où l'activité manufacturière au Royaume-Uni est restée en zone de contraction en mai, tout en montrant quelques signes d'amélioration, à en croire les dernières données publiées lundi par S&P Global.



L'indice PMI manufacturier est remonté à 46,4 en mai, contre 45,4 en avril, atteignant ainsi un plus haut de trois mois. Ce chiffre dépasse également l'estimation 'flash' qui l'avait donné à 45,1 il y a deux semaines.



Sur le compartiment obligataire, les US T-Bonds à 10 ans évoluent à 4,44% tandis que le Bund de même échéance est à 2,54%.



Notons aussi un net rebond de l'euro face au billet vert, à 1,14$ (+0,7%). L'once d'or s'apprécie aussi de 2% vers 3360$ l'once.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Bayer annonce avoir soumis une demande d'autorisation de mise sur le marché au ministère japonais de la Santé pour le gadoquatrane, son agent de contraste en IRM destiné à la détection et la visualisation de pathologies présumées ou avérées dans tout le corps.



Nestlé annonce que son produit Sinergity, développé sous la marque NAN, est désormais lancé sur les marchés d'Amérique latine et du Moyen-Orient, avec des déploiements supplémentaires prévus en Asie plus tard cette année.



GSK fait savoir que la FDA a accepté pour examen la demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) du linerixibat, un inhibiteur expérimental du transporteur des acides biliaires (IBAT), pour le traitement du prurit cholestatique chez les patients atteints de CBP (cirrhose biliaire primitive).



Enfin, AstraZeneca annonce qu'un essai de phase III a démontré une amélioration statistiquement significative et cliniquement pertinente de la survie sans événement (EFS) avec un traitement périopératoire à base d'Imfinzi (durvalumab) combiné à la chimiothérapie FLOT, comparé à la chimiothérapie seule.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.