Marché : les vendeurs reprennent la main
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 12:04
'Le S&P 500 (-1,66%) a enregistré sa pire journée en plus d'un mois, sur fond d'une probabilité de baisse de taux directeur en décembre qui est passée d'environ 59% mercredi soir à près de 49% cette nuit', souligne Deutsche Bank.
'C'est la prochaine vague de données qui aidera à déterminer si nous aurons effectivement une réduction de taux en décembre, mais des propos de responsables de la Fed ont pour l'heure clairement fait réagir les marchés', explique-t-elle.
La banque allemande pointe ainsi les propos du président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, qui a indiqué ne pas avoir soutenu la dernière baisse de taux fin octobre et suggéré qu'il était indécis pour décembre.
En attendant les données américaines, les opérateurs ont pu prendre connaissance de nombreuses statistiques en Europe ces dernières jours, dont la confirmation d'une croissance séquentielle de 0,2% du PIB de la zone euro au 3e trimestre, ce matin.
Sur le front des valeurs, Richemont bondit de 6% à Zurich, le groupe de luxe ayant fait état de résultats très supérieurs aux attentes au titre de son premier semestre 2025-26 grâce à la vitalité de ses activités dans la joaillerie.
Siemens Energy inscrit de nouveaux records à Francfort, s'envolant de près de 10%, le marché saluant des résultats trimestriels solides qui se sont accompagnés de prévisions encourageantes sur le moyen terme.
Toujours sur la place allemande, Allianz gagne 2% à la suite d'un relèvement par la compagnie d'assurance de son objectif de profit opérationnel annuel, fort de performances solides depuis le début de l'exercice.
Parmi les autres publications de ce vendredi en Europe, les opérateurs saluent celle d'Alstom (+5% à Paris), mais ne réagissent guère à celle d'Enel (stable à Milan) et sanctionnent celle de Swiss Re (-3% à Zurich).
A lire aussi
-
Shein a promis de redynamiser les centres-villes, mais la boutique éphémère ouverte par le géant asiatique cet été à Dijon n'a "rien apporté sauf du brouhaha parasitaire", relèvent les commerçants du cœur historique huppé dijonnais, où la marque veut s'implanter ... Lire la suite
-
"Changement de dimension", "bascule criminelle": Marseille est vendredi sous le choc après le meurtre d'un deuxième frère d'Amine Kessaci, militant écologiste de 22 ans engagé dans la lutte contre le narcobanditisme, le parquet n'excluant pas l'hypothèse d'un assassinat ... Lire la suite
-
Les millions de tonnes de Co2 qu'elle relâche dans l'atmosphère pourraient disparaître, enfouies sous la Méditerranée: la plus grande cimenterie de France, située en Isère (sud-est), prépare sa mue en industrie "zéro émission" à l'horizon 2030. L'usine du cimentier ... Lire la suite
-
Ils traquent les insectes à la jumelle "thermographique": des apiculteurs alsaciens se démènent pour débusquer les nids de frelons asiatiques, une espèce invasive, prédatrice des abeilles, dont le nombre a explosé depuis deux ans.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer