Marché : les valorisations préoccupent sur les places européennes
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 11:52
'Dans une situation où les préoccupations sur les niveaux de valorisation sont largement partagées, il ne faut pas grand-chose pour convaincre les investisseurs de réduire leur appétence au risque', estime ainsi le gérant Chris Iggo.
Aussi, ce directeur des investissements d'AXA Investment Managers prévient qu'une 'augmentation saisonnière de la volatilité au cours des prochaines semaines est un scénario à sérieusement envisager'.
Dans ce contexte de regain de prudence, Londres se distingue toutefois à la hausse sur fond de données jugées plutôt rassurantes sur le front de l'inflation au Royaume-Uni, dévoilées en début de matinée par l'ONS.
Si le taux d'inflation annuel est à nouveau resté stable en septembre en données totales, à 3,8%, il s'est légèrement tassé en données sous-jacentes (hors énergie, alimentation, alcool et tabac), à 3,5% le mois dernier après 3,6% en août.
Dans l'actualité des valeurs, la matinée est marquée par de nombreuses publications trimestrielles d'entreprises, les opérateurs délaissant celles d'adidas (-2% à Francfort), UniCredit (-1% à Milan) ou de Hermès (-4% à Paris).
AkzoNobel recule de 3% à Amsterdam, sanctionné à la suite d'un abaissement d'objectif annuel par la direction du spécialiste des peintures et enduits, à l'occasion de la publication de ses résultats du troisième trimestre.
Barclays s'adjuge par contre plus de 4% à Londres, sur des résultats trimestriels globalement en ligne avec les attentes, mais avec la perspective de la présentation par la banque de nouveaux objectifs à moyen terme, début 2026.
A lire aussi
-
La valeur du jour à Paris - L'Oréal recule en raison de ventes trimestrielles pas aussi dynamiques qu'attendu
(AOF) - Dans un marché en baisse ce mercredi, L'Oréal (-6,55% à 371,95 euros) enregistre le plus fort repli du CAC 40 après l'annonce hier soir d'une croissance moins forte que prévu au troisième trimestre 2025. Sur cette période, le chiffre d'affaires du numéro ... Lire la suite
-
Un commando toujours en fuite a dérobé dimanche en quelques minutes des bijoux estimés à 88 millions d’euros au musée du Louvre. Mais ce n'est pas la première fois que le musée parisien, le plus visité au monde, est la cible de vols spectaculaires. Les cambriolages ... Lire la suite
-
La branche chinoise du fabricant de semi-conducteurs a décidé d'aller au bras de fer, demandant notamment à ses employés d'ignorer les consignes venant du siège de l'entreprise basé aux Pays-Bas. Face à l'affaire qui fait trembler l'écosystème européen de l'automobile, ... Lire la suite
-
Hermès a dit mercredi observer des signes d'amélioration en Chine, un marché clé pour le luxe, et fait état d'une croissance de 9,6% à taux de change constants de ses ventes au troisième trimestre, même si la performance de sa principale division de maroquinerie ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer