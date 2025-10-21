Marché : les places européennes proches de leurs équilibres
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 11:45
'La saison des résultats a démarré sur une note constructive, poussant les actions mondiales à la hausse' soulignait lundi soir Michaël Lok, Group GIO et Co-CEO Asset Management chez UBP (Union Bancaire Privée).
Le professionnel notaient aussi des facteurs favorables que constituent 'un contexte de modération des discours commerciaux, de résultats bancaires résilients et de renouveau des espoirs d'assouplissement monétaire de la Fed'.
Il pointait néanmoins des 'inquiétudes liées à la qualité du crédit, alimentées par les rapports de fraude dans les banques régionales et les craintes croissantes d'une bulle potentielle liée à l'IA, rendant les marchés plus vulnérables aux mauvaises nouvelles'.
Pour l'heure, les marchés ne semblent pas trop préoccupés par le shutdown aux Etats-Unis, même si 'jusqu'à présent, les républicains et les démocrates ont montré peu de volonté de compromis afin d'y mettre fin', selon Commerzbank.
'Cependant, la pression économique et politique devrait s'intensifier considérablement dans les semaines à venir. Cela pourrait alors conduire à un changement d'avis des responsables', estime toutefois l'établissement financier allemand.
Pour l'heure, la fermeture partielle des administrations américaines a empêché la parution, lundi après-midi, des indicateurs avancés du Conference Board qui, bien que calculés par un organisme privé, reposent en partie sur des statistiques officielles.
Dans l'actualité des valeurs, Assa Abloy progresse de plus de 3% à Stockholm suite à la présentation par le premier fabricant mondial de serrures de résultats de troisième trimestre jugés solides, avec notamment sa meilleure marge opérationnelle en dix ans.
A la Bourse de Paris, les opérateurs acclament le point d'activité trimestriel du groupe de solutions de paiement Edenred (+14%), mais sanctionnent lourdement ceux du prestataire de bio-analyse Eurofins (-6%) et du groupe informatique Atos (-9%).
