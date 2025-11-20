Getlink-Eurotunnel conteste le projet d'augmentation des "Business Rates" en GB

Des voitures et des camions font la queue à l'entrée de l'Eurotunnel

Getlink a annoncé jeudi qu'Eurotunnel conteste le projet d'augmentation des "Business Rates" en Grande-Bretagne, qu'il qualifie d'"injustifiée", et prévenu de l'impact financier de ces mesures sur son exercice 2026.

En 2025, la charge afférente aux "Business Rates" pour Eurotunnel s'élève à 26 millions d’euros et si l’allégement transitoire se maintient, l'augmentation pourrait être de l'ordre de 15 millions d’euros en 2026, selon un communiqué de Getlink.

"Eurotunnel exprime son vif désaccord face à ce projet et considère que cette augmentation, non justifiée et de nature confiscatoire, menace la capacité d’investissement de la société en Grande-Bretagne", selon un communiqué de l'opérateur du tunnel sous la manche.

La "Valuation Office Agency" (VOA) britannique a informé Eurotunnel de son projet d'augmenter de près de 200% le montant de la valeur imposable ("rateable value"), qui serve de base au calcul des "Business Rates" d’Eurotunnel.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)