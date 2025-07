Marché: les investisseurs moins réactifs au commerce information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue dans le vert jeudi matin en dépit des préoccupations toujours bien présentes liées à la politique commerciale de l'administration américaine.



Vers 8h05, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison juillet - avance de 21 points à 7904,5 points, signalant un début de séance favorable.



La décision de Donald Trump d'imposer une surtaxe de 50% sur les produits brésiliens importés aux Etats-Unis, contre 10% à l'heure actuelle, aurait pu assombrir l'humeur des investisseurs, jusqu'ici soutenue par la promesse de prochains accords commerciaux.



Le président américain a en effet accusé sur son média social Truth le gouvernement Lula de mener une 'chasse aux sorcières' contre son prédécesseur Jair Bolsonaro, actuellement jugé pour tentative de coup d'Etat.



'Ce genre de sortie, sans justification économique claire, montre à quel point la politique tarifaire américaine est devenue complètement arbitraire', tempèrent toutefois ce matin les analystes de Danske Bank.



Trump a par ailleurs confirmé son intention de mettre en place une surtaxe de 50% sur les importations de cuivre à partir du 1er août, comme il s'y était engagé en début de semaine.



Habitués aux déclarations tonitruantes du milliardaire américains, les marchés d'actions n'ont pas semblé très surpris par cet énième durcissement de ton de Donald Trump.



L'ouverture de ce nouveau front dans les tensions commerciales entre les Etats-Unis et ses principaux partenaires a cependant provoqué un repli de l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo, qui perdait 0,7% en fin de séance.



Les menaces de Trump ont également fait vaciller l'indice Bovespa de la Bourse de Sao Paulo, qui lâchait plus de 1,3% hier soir.



Depuis quelques semaines, les investisseurs se montrent moins réactifs à chaque nouvelle sur la question commerciale, préférant s'accrocher à l'espoir de possibles négociations.



Malgré le climat de tensions qui plane sur les marchés depuis le début de la semaine, le CAC 40 affiche ainsi un gain hebdomadaire de plus de 2,3%.



'Il est frappant de voir à quel point que les investisseurs réagissent de moins en moins aux annonces choc sur les droits de douane', fait-on remarquer chez Danske Bank.



'Au lieu de cela, les marchés préfèrent se concentrer sur les vraies retombées économiques plutôt que de s'emballer autour du cirque politique', ajoute la banque danoise.



'On a pu le constater hier: l'indice sectoriel pharmaceutique du STOXX 600 a en effet fini dans le vert, et ce malgré l'annonce complètement surréaliste de possibles taxes à 200% sur les produits pharmaceutiques — un scénario que personne ne semble prendre au sérieux', conclut l'établissement scandinave.



Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent à ce stade une ouverture de Wall Street baisse d'environ 0,2%.



Hier, les marchés d'actions américains, qui se montraient encore hésitants à mi-séance, ont réussi à renouer avec leur dynamique haussière suite à la publication des 'minutes' de la dernière réunion de la Fed.



Les membres de son comité stratégique indiquent qu'ils restent préoccupés par le fait que l'approche commerciale de l'administration Trump pourrait alimenter l'inflation et compliquer la trajectoire des baisses de taux d'intérêt.



Mais ils conviennent aussi que l'inflation liée aux tarifs pourrait être 'temporaire ou modérée'.



Sept membres de la Fed n'anticipent aucune baisse de taux en 2025, contre quatre en mars dernier.



Aujourd'hui les investisseurs seront essentiellement attentifs aux chiffres de l'inflation en Allemagne, puis aux inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis.



Sur le marché obligataire américain, les rendements des emprunts de référence ont fini en baisse mercredi, la séance ayant été marquée par un regain d'optimisme à la veille d'une adjudication très attendue de titres à 30 ans en raison des inquiétudes persistantes sur la trajectoire budgétaire du pays.



Le taux du papier à 10 ans ressort juste au-dessus de 4,34%.





