Marché: les actions au gré de la Fed et de la BCE information fournie par Cercle Finance • 12/06/2023 à 08:31

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris semble se diriger vers une légère hausse lundi matin, même si une partie des investisseurs devraient préférer rester en retrait de la cote en attendant les prochaines annonces de la Banque centrale européenne et de la Réserve fédérale américaine.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin juin - avance de 27,5 points à 7241 points, laissant entrevoir une progression modérée à l'ouverture.



Les marchés d'actions ont vécu la semaine passée une séquence de transition et de volatilité quasi-nulle, l'attentisme ayant limité les variations avant les décisions des grandes banques centrales.



Sur l'ensemble de la semaine qui vient de s'écouler, le CAC a néanmoins réussi à grignoter 0,2% et à préserver son support technique majeur des 7200 points.



La tendance a été également favorable à Wall Street, où l'indice S&P 500 a signé une quatrième semaine consécutive de hausse pour revenir à des plus hauts de presque dix mois.



Les marchés attendent évidemment avec une grande impatience les mesures que prendront mercredi la Fed mercredi, puis la BCE jeudi, dans un contexte de reflux de l'inflation mais aussi de ralentissement de l'activité économique.



Dans le cas de la Fed, Jerome Powell et ses collaborateurs devraient opter pour un 'statu quo' après avoir opéré ces derniers mois le plus fort resserrement monétaire aux Etats-Unis depuis 1994.



'Les données macro pointent vers un affaiblissement de la demande, une condition nécessaire pour réduire les tensions inflationnistes. On pense donc que la pause sera durable', prédit-on chez Oddo BHF.



La BCE devrait, pour sa part, relever tous ses taux directeurs face à des pressions inflationnistes qui s'allègent, mais jugées toujours aussi préoccupantes par l'autorité centrale.



Les investisseurs espèrent toutefois que l'institution basée à Francfort laissera entendre que son cycle de durcissement des taux est proche de sa fin et que seuls de petits ajustements à la marge sont désormais à attendre.



'Sachant que le marché se focalise sur le tassement de l'inflation, il pourrait réagir très favorablement à des signes d'apaisement de la part de la BCE, alors qu'une approche rigoureuse devrait, elle, être ignorée', estiment les équipes de Danske Bank.



L'attention qui sera portée aux banques centrales risque en revanche de reléguer au second plan l'actualité macroéconomique, qui s'annonce pourtant très dense avec de nombreuses statistiques au menu des prochains jours.



Wall Street, en particulier, se prépare à une semaine riche en indicateurs qui pourraient renforcer la détermination de la Fed à privilégier une approche plus prudente.



Les chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis, attendus demain, seront scrutés de près par les investisseurs.



Des signes d'amélioration sur le front de l'inflation viendraient conforter sans nul doute le scénario d'une 'pause' dans l'action de la Fed et pourraient ainsi soutenir les marchés boursiers.