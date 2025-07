Marché: le vert revient grâce à l'accord nippo-américain information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 08:36









(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse mercredi matin, même si les initiatives pourraient rester limitées à la veille d'un jeudi particulièrement chargé qui prendra des airs de 'Super Thursday'.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance août - progresse de 86 points à 7840,5 points, signalant un début de séance dans le vert.



Peu enclins à la prise de risques, les investisseurs ont fait preuve d'une certaine vigilance ces derniers jours, privilégiant des positions défensives avant une fin de semaine qui s'annonce pour le moins intense.



Entre tensions commerciales et brouillard économique, la réunion de la Banque centrale européenne (BCE), prévue demain, constituera un premier obstacle important à franchir.



Si l'institution devrait maintenir ses taux inchangés, les marchés seront surtout attentifs au discours de sa présidente Christine Lagarde concernant les risques commerciaux et la récente envolée de l'euro.



'L'inflation est proche de son objectif, mais les menaces tarifaires assombrissent les perspectives', rappelle David Zahn, responsable de la gestion obligataire européenne chez Franklin Templeton.



Les observateurs espèrent cependant que la BCE ouvrira la porte à une, voire deux nouvelles baisses de taux d'ici à la fin de l'année, condition indispensable pour que la trajectoire haussière à l'oeuvre cette année sur les places boursières européennes se confirme.



Les investisseurs devront également digérer une impressionnante vague de résultats en Europe demain avec les publications attendues de plusieurs poids lourds de la cote dont BNP Paribas, Carrefour, Dassault Systèmes, LVMH, Nestlé, Nokia, Roche ou encore TotalEnergies.



D'ici là, les intervenants scruteront avec attention, ce soir après la clôture de Wall Street, les comptes d'Alphabet, d'IBM et de Tesla, qui se révéleront déterminants afin d'entretenir le récent rebond du compartiment technologique américain.



Pour compléter ce tableau déjà bien rempli, les indices PMI mesurant l'activité sur le Vieux Continent paraîtront également demain, avec l'espoir qu'ils confirment l'optimisme naissant sur un redémarrage de la croissance.



Dans ce contexte peu favorable aux actifs risqués, le marché parisien a aligné deux séances de repli depuis le début de la semaine, pour des pertes qui se montent exactement à 1% depuis lundi.



Evénement notable de ce début de journée, le président américain Donald Trump a annoncé dans la soirée d'hier la conclusion d'un accord commercial avec le Japon prévoyant l'imposition de droits de douane de 15% sur les importations japonaises.



A Tokyo, les indices japonais ont accueilli favorablement cette nouvelle, puisque le Nikkei bondissait de 3,9% en fin de séance, tandis que le Topix grimpait de plus de 3,5%.



'Cela pourrait aussi avoir des implications positives pour l'Europe en vue de la perspective d'un allégement des droits de douane sur l'automobile, sachant que le Japon et le Royaume-Uni sont désormais parvenus à sceller des accords avec Washington', soulignent les équipes de Danske Bank.



La Bourse de New York a malgré tout marqué le pas hier, ce qui n'a pas empêché l'indice S&P 500 d'inscrire un nouveau record de clôture à la marge.



Sur le marché des changes, l'euro se maintient - à 1,1730 face au dollar - à des plus hauts de près de quatre ans face au billet vert en réaction aux spéculations sur les annonces que fera jeudi la BCE.



Les marchés de taux continuent de se détendre, les investisseurs restant prudents avant les décisions de la BCE.



Le rendement des Treasuries à dix ans s'érode en direction de 4,33%, là où rendement du dix ans allemand reste immobile à 2,59%.



Sur le marché de l'énergie, les cours pétroliers évoluent peu dans l'attente de la parution, cet après-midi, des chiffres des stocks hebdomadaires de carburant aux Etats-Unis.



Le Brent grignote à peine 0,1% à 68,6 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) est pratiquement inchangé à 65,3 dollars.





