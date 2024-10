Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: le vert prédomine encore sur le continent information fournie par Cercle Finance • 18/10/2024 à 11:55









(CercleFinance.com) - Si Londres cède 0,1%, les places continentales avancent légèrement ce vendredi (+0,2% à Francfort, +0,5% à Paris), semblant continuer de profiter un peu des annonces de la veille de la Banque Centrale Européenne, à l'issue de sa réunion de politique monétaire.



'Comme prévu, la BCE a réduit son taux de dépôt de 25 points de base à 3,25%, ce qu'elle a justifié par un processus désinflationniste en bonne voie et par de récentes surprises à la baisse sur des indicateurs d'activité', rappelle Mark Wall.



L'économiste en chef pour l'Europe chez Deutsche Bank souligne que si cette décision était anticipée, elle n'en demeure pas moins importante dans le sens où la BCE a accéléré son cycle d'assouplissement avec une réduction lors d'une deuxième réunion consécutive.



Aussi, bien que la banque centrale ne s'engage pas sur une trajectoire particulière pour sa politique, Mark Wall voit 'de fortes chances que la décision de ce jeudi représente un tournant vers une normalisation plus rapide de la politique monétaire'.



'Le message de Christine Lagarde s'est montré nettement accommodant et soutient notre point de vue que la BCE réduira ses taux de 25 points de base lors de chacune des prochaines réunions, à tout le moins', juge pour sa part Jack Allen-Reynolds.



Selon ce deputy chief Euro-zone economist chez Capital Economics, il ne serait pas surprenant que l'institution monétaire opte pour une réduction de 50 points de base à un moment donné au cours de ce cycle d'assouplissement.



Seule donnée de la matinée en Europe, les ventes au détail au Royaume-Uni ont de nouveau augmenté en septembre, de 0,3% après un gain de 1% confirmé en août, démentant les attentes d'une rechute de la consommation formulées par les économistes.





