Marché: le vent en poupe avant la Banque d'Angleterre information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 11:42









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes ont le vent en poupe (+1,2% à Londres, +1% à Francfort, +0,8% à Paris), portées par une donnée allemande encourageante et à l'approche du verdict de la Banque d'Angleterre (BoE), attendu en milieu de journée.



'Nous nous attendons à ce que le comité de politique monétaire (MPC) réduise son taux directeur de 25 points de base lors de sa réunion de février et conserve un maximum d'options dans ses prévisions', pronostique Barclays.



'En décembre, six membres du MPC avaient opté pour le statu quo et trois pour un assouplissement. Les autres banques centrales en Europe ont baissé leur taux en ce début d'année, témoignant d'un climat de morosité et d'incertitudes', rappelle Oddo BHF.



'La BoE devrait se joindre à ce mouvement pour une troisième baisse de taux depuis juillet', poursuit le bureau d'études, prévenant toutefois que l'économie britannique affichant des signaux de stagflation, elle 'devrait se montrer prudente pour la suite'.



En attendant, on notera que les nouvelles commandes en volume dans l'industrie manufacturière allemande ont rebondi de 6,9% en décembre 2024 par rapport au mois précédent, après une contraction de 5,2% en novembre.



'Cela laisse espérer que le secteur manufacturier aura bientôt atteint son point le plus bas, ce qui contribuerait à ce que l'économie allemande se redresse au moins quelque peu à partir du printemps', réagit-on chez Commerzbank.



Sur le front des valeurs, Société Générale caracole en tête du CAC40 à Paris avec un bond de 9%, entouré pour l'annonce d'une forte augmentation des bénéfices de la banque en 2024, ainsi que des distributions à ses actionnaires.



Siemens Healthineers bondit de près de 6% à Francfort, salué pour la publication par le groupe de technologies médicales d'un BPA ajusté supérieur aux attentes des analystes, au titre des trois premiers mois de son exercice 2024-25.



Parmi les autres publications du jour, les opérateurs acclament aussi celles du laboratoire pharmaceutique AstraZeneca (+5% à Londres) et du brasseur Carlsberg (+5% à Copenhague), mais délaissent celle de la banque ING (-3% à Amsterdam).





