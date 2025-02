Marché: le trafic aérien en hausse de 10% en janvier information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 16:22









(CercleFinance.com) - Le trafic aérien passagers mondial a accéléré en janvier pour afficher une croissance de 10%, tiré par une forte demande pour les vols internationaux, a annoncé jeudi l'Association internationale du transport aérien (IATA).



Les capacités des compagnies aériennes ont crû de 7,1% sur un an tandis que le coefficient d'occupation des appareils a progressé de 2,2 points pour atteindre 82,1%, un record pour un mois de janvier.



Le trafic aérien international a progressé de 12,4%, tandis que celui au niveau domestique s'est accru de 6,1%.



Toutes les régions ont progressé, mais la hausse de la demande a été particulièrement marquée en Asie-Pacifique en tête (+16,1%), suivie de l'Afrique (+15%) et du Moyen-Orient (+9,6%).



Pour ce qui concerne le fret, le trafic cargo a augmenté de 3,2% en janvier, selon les données de l'IATA, ce qui marque un ralentissement par rapport aux taux de croissance à deux chiffres recensés l'an dernier.



Selon Willie Walsh, le président de l'association professionnelle, la politique commerciale américaine de l'administration Trump et l'instauration de nouveaux droits de douane reste la grande inconnue du moment.





