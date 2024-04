Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: le FMI un peu plus optimiste sur la croissance information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 16:20









(CercleFinance.com) - Le Fonds monétaire international (FMI) a légèrement revu à la hausse sa prévision de croissance pour l'économie mondiale cette année, saluant la résistance de l'activité tout en s'inquiétant de difficultés qui se profilent selon lui à l'horizon.



Dans ses perspectives économiques de printemps publiées ce mardi, le FMI dit prévoir une croissance mondiale de 3,2% en 2024, à comparer avec une estimation de 3,1% dans ses dernières perspectives publiées en début d'année.



Pour 2025, le Fonds dit tabler sur une croissance stable, à 3,2%.



Estimant que la plupart des indicateurs continuent de laisser entrevoir un atterrissage en douceur, le FMI s'attend à ce que le taux d'inflation globale recule de 2,8% à la fin 2024 à 2,4% à la fin 2025.



S'il salue la résilience de l'économie mondiale qu'il juge 'remarquable', l'organisme souligne que de nombreuses difficultés persistent et des mesures 'décisives' s'imposent.



Concernant les risques liés à l'inflation, il évoque des tendances 'encourageantes' mais juge aussi qu'il reste du chemin à parcourir avec un mouvement de désinflation qui semble s'être interrompu depuis le début de l'année.



Le FMI met également en évidence des disparités économiques se creusent, notamment entre la forte croissance actuellement enregistrée aux Etats-Unis et la Chine, qui continue de pâtir du fléchissement du secteur immobilier.



Pour ce qui concerne la zone euro, la croissance va s'accélérer, mais à partir de niveaux très bas, poursuit le FMI, qui souligne que la Banque centrale européenne va devoir orchestrer avec soin son assouplissement monétaire progressif afin d'éviter une inflation inférieure à l'objectif fixé.





