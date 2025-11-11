Marché : la sortie du 'shutdown' nourrit toujours la confiance
information fournie par Zonebourse 11/11/2025 à 11:47
L'accord budgétaire conclu au Sénat américain doit maintenant être approuvé par la Chambre des représentants, où les républicains disposent de la majorité, avant sa promulgation définitive par le président Donald Trump.
'Cela veut dire que le gouvernement américain pourrait rouvrir dès mercredi, si la Chambre devait soutenir le texte qui vise à financer les services publics', indique Kenneth Broux, responsable de la recherche devises et taux à la Société Générale.
'Nous restons optimistes quant à la fin de la fermeture du gouvernement et nous prévoyons une augmentation accrue des dépenses d'infrastructure d'IA, car l'utilisation de l'IA reste forte', estime en outre Ulrike Hoffmann-Burchardi.
'Dans le même temps, nous rester vigilant face à tout changement dans les tendances de la demande d'IA', prévient toutefois la chief investment officer Americas et global head of equities d'UBS Global Wealth Management.
Seule donnée qui était prévue ce mardi en Europe, l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne est ressorti à 38,5 en novembre, en très léger repli donc par rapport au niveau de 39,3 du mois dernier.
'L'humeur générale se caractérise par une baisse de la confiance dans la capacité de la politique économique allemande à s'attaquer aux problèmes urgents', commente le président de l'institut ZEW, le professeur Achim Wambach.
Dans l'actualité des valeurs, Vodafone bondit de 4% à Londres après la publication semestrielle de l'opérateur télécoms, accompagnée d'une confiance affichée pour ses objectifs annuels et de l'annonce d'une nouvelle politique de dividende.
Adyen prend plus de 3% à Amsterdam, salué pour la présentation par ce spécialiste des technologies de paiement, de ses objectifs ambitieux de croissance et de marge à moyen terme, en amont de sa journée d'investisseurs.
Fraport se distingue avec un bond de plus de 10% à Francfort, les analystes se montrant agréablement surpris par la solidité du flux de trésorerie affiché par l'exploitant aéroportuaire au terme des neuf premiers mois de l'année.
