Marché: la prudence reprend le dessus

(CercleFinance.com) - La prudence reprend le dessus sur les places européennes (-0,3% à Londres, -0,6% à Francfort, -0,7% à Paris), les investisseurs s'interrogeant sur la vigueur de la remontée récente des marchés actions dans un contexte macroéconomique qui reste globalement incertain.



'La guerre commerciale provoquée par les États-Unis se désamorce plus rapidement que prévu, et la trêve significative entre les États-Unis et la Chine élimine un risque extrême majeur pour l'économie mondiale', reconnait Barclays dans une note.



'Bien que la fin de partie reste incertaine, un scénario de droits de douane universels de 10% et sur la Chine de 30% nous semble maintenant probable, ce qui est un peu mieux que notre hypothèse d'avant le Liberation Day', poursuit la banque britannique.



Cependant, elle juge la configuration macroéconomique 'encore sous-optimale' et pense que 'avec des actions déjà au-dessus des niveaux d'avant le Liberation Day, de nombreuses bonnes nouvelles sont probablement déjà prises en compte'.



'Du potentiel de hausse supplémentaire est possible, mais dépendrait d'une croissance plus forte pour stimuler les profits et les valorisations, alors que beaucoup d'incertitude demeure quant à un accord commercial entre les Etats-Unis et l'UE', estime Barclays.



Seules données de la matinée en Europe, les hausses des indices des prix à la consommation ont ralenti en Allemagne et en Espagne, avec des taux annuels en recul de 0,1 point dans les deux pays en avril, à respectivement 2,1% et 2,2%.



Dans l'actualité des valeurs, Alcon dévisse de 7% à Zurich, sur un abaissement par le groupe de santé oculaire de ses objectifs annuels, qu'il justifie par l'impact des droits de douane et par les effets dilutifs d'activités récentes de développement des affaires et de licence.



En revanche, les opérateurs acclament les résultats annuels de Burberry (+8% à Londres), et accueillent positivement les publications trimestrielles d'ABN Amro (+4% à Amsterdam), de Bouygues (+3% à Paris) et d'E.ON (+1% à Francfort).





