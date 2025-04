Marché: la descente aux enfers se poursuit information fournie par Cercle Finance • 07/04/2025 à 11:27









(CercleFinance.com) - A l'instar des Bourses asiatiques ce matin, la descente aux enfers se poursuit pour les places européennes (-4,8% à Londres, -6,2% à Paris, -6,3% à Francfort), le spectre d'une escalade dans la guerre commerciale continuant de faire souffler un vent de panique.



'La réinitialisation de l'ordre mondial Trump 2.0 a semé le chaos dans les économies et sur les marchés mondiaux', constate ainsi Barclays, pointant le caractère récessif des tarifs douaniers et la persistance de l'incertitude politique.



Si elle reconnait que les marchés boursiers ont déjà connu une bonne réduction des risques, la banque britannique ne conseille pas aux investisseurs de 'jouer aux héros', considérant qu'on est 'encore loin de la zone de capitulation'.



'Avec une croissance susceptible de ralentir fortement, et une inflation attendue en hausse, le pire n'est peut-être pas passé pour les marchés', renchérit Michael Brown, stratégiste de recherche senior chez Pepperstone.



Sur le front des statistiques du jour, on notera que l'excédent commercial de l'Allemagne s'est légèrement accru à 17,7 milliards d'euros en février, mais que sa production industrielle a diminué de 1,3% par rapport à janvier.



'La chute de la production industrielle en février l'a laissée très faible. La demande américaine générant environ 7% de la valeur ajoutée manufacturière allemande, le secteur sera durement touché par les droits de douane', prévient Capital Economics.



Ajoutant que l'augmentation des dépenses de défense et d'infrastructure n'interviendra pas avant des mois, le bureau d'analyse londonien juge 'probable que la production industrielle allemande se contractera à nouveau dans les mois à venir'.



Autre donnée parue en cours de matinée sur le vieux continent, le volume des ventes de détail corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,3% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE, en février par rapport au mois précédent.



Côté valeurs, Shell dévisse de 8% à Londres et sous-performe ainsi la tendance générale, sur fond d'une révision à la baisse de ses objectifs de production de gaz pour le premier trimestre, principalement en raison d'opérations de maintenance en Australie.





