Marché: la confiance prédomine en Europe information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 11:08









(CercleFinance.com) - La confiance prédomine sur les places européennes (+0,1% à Londres, +0,6% à Francfort, +0,9% à Paris), encouragée par la résilience de Wall Street où le S&P500 est parvenu à terminer la séance de lundi légèrement dans le vert.



'Tout est propice à une baisse des actions à court terme', reconnait Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM, qui pointe notamment les tensions sur le marché obligataire et le niveau des cours du pétrole.



S'il souligne que le mois de janvier est habituellement très volatil et propice à la prise de positions tactiques sur le marché, Christopher Dembik prévient que 'cela n'augure en rien de la tenue du marché des actions sur l'ensemble de l'année'.



'De bons fondamentaux économiques, y compris au Royaume-Uni qui est actuellement sous le feu des projecteurs, et des résultats d'entreprises américaines qui devraient être solides seront certainement favorables à une hausse des actions', estime-t-il ainsi.



Cet après-midi verra paraitre l'indice des prix à la production aux Etats-Unis pour décembre, la première d'une importante série de données américaines cette semaine, en particulier l'indice des prix à la consommation mercredi et les ventes de détail jeudi.



'Si l'inflation sous-jacente dépasse les 3,3% et les ventes au détail les 0,6% prévus, les attentes du marché pour que la Fed ralentisse ses baisses de taux augmenteront', prévient à ce sujet Dilin Wu, research strategist chez Pepperstone.



'Il est important de noter aussi que l'incertitude entourant les actions de Trump sur les politiques tarifaires et les contre-mesures potentielles de la Chine après son investiture la semaine prochaine pourrait accroître la volatilité du marché', ajoute-t-elle.





