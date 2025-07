Marché: la confiance l'emporte toujours information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 11:22









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent majoritairement dans le vert (+1,1% à Londres, +0,6% à Paris, +0,2% à Francfort, mais -0,2% à Milan et -0,7% à Madrid), peu émues par les dernières annonces du président américain dans le dossier commercial.



Pourtant, Donald Trump a décidé cette nuit d'imposer une surtaxe de 50% sur les produits brésiliens importés, contre 10% à l'heure actuelle, et a confirmé son intention d'en mettre une de 50% sur les importations de cuivre.



Mais désormais habitués aux déclarations tonitruantes du milliardaire américain, les marchés ne semblent guère surpris par cet énième durcissement de ton et préfèrent s'accrocher à l'espoir d'une issue positive aux négociations dans ce dossier.



'Les investisseurs réagissent de moins en moins aux annonces choc sur les droits de douane', constate ainsi Danske Bank. 'Les marchés préfèrent se concentrer sur les vraies retombées économiques plutôt que de s'emballer autour du cirque politique'.



'On a pu le constater hier: l'indice sectoriel pharmaceutique du STOXX 600 a en effet fini dans le vert, et ce malgré l'annonce complètement surréaliste de possibles taxes à 200% sur les produits pharmaceutiques', souligne la banque scandinave.



Sur le front des données du jour, Destatis a confirmé ce matin un ralentissement de l'inflation annuelle en Allemagne à +2% en juin (après +2,1% le mois précédent), un niveau qu'elle n'avait plus revu depuis octobre 2024.



'Outre la baisse continue des prix de l'énergie, l'inflation des prix alimentaires a particulièrement ralenti', explique Ruth Brand, présidente de Destatis. Excluant ces deux catégories, le taux d'inflation sous-jacent est confirmé à +2,7%.



Dans l'actualité des valeurs, WPP reprend 3% à Londres après la nomination d'une cadre-dirigeante de Microsoft, Cindy Rose, comme nouvelle directrice générale du groupe de communication, au lendemain de son sévère avertissement sur résultats.



Barry Callebaut dévisse de près de 14% à Zurich, sanctionné pour un abaissement par le chocolatier de ses objectifs annuels à l'occasion de son point d'activité à neuf mois, en raison de conditions de marché 'sans précédent'.





